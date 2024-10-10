Как выбрать красную икру: проверенные годами способы

Праздничный стол невозможен без деликатесов, поэтому многие думают, как выбрать красную икру. Существует несколько способов, проверенных годами.

Красную икру получают благодаря лососевым породам рыб, которые обитают в Тихом и Атлантическом океанах. На прилавках можно встретить икру нерки, кижуча, чавычи, а также форели, которую выращивают на фермах. Здесь нет единого мнения, какой из вышеперечисленных продуктов вкуснее. Например, у икры горбуши и кеты икринки крупные со сливочным привкусом, а икра форели, кижуча и нерки немного горчит.

Выбирать икру следует, во-первых, по цвету. У нерки она должна быть темно-красная, у горбуши — от бледно- до ярко-оранжевого. Икра кеты будет янтарной, темно-оранжевой с заметным жировым пятнышком. Что касается икры форели, то она чаще всего бывает красной и довольно редко — желтой или ярко-оранжевой.

Во-вторых, обратите внимание на размер икринок. У нерки диаметр икринок будет не более 4 мм, у горбуши — 4–5 мм, у кеты «бусинки» будут крупные, 5–6 мм, а у форели, наоборот, мелкие, 2–3 мм.

В-третьих, обязательно посмотрите место и дату производства, а также срок годности. Приобретать следует икру, изготовленную на Камчатке или Сахалине. Упаковка должна быть не вздутой, икринки — целыми, не слипшимися, без пленок.

В-четвертых, обратите внимание на консерванты. Для лучшего хранения в продукт добавляют бензойнокислый натрий — консервант E 211. Также в составе может природный консервант — сорбиновая кислота, она позволяет хранить продукт дольше и делает его менее восприимчивым к изменениям температуры, влажности и прочим внешним факторам.

Икра, соль и подсолнечное масло — это тоже реальный состав красной икры. Однако чаще всего он бывает у замороженной икры.