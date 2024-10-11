Агроном объяснил, надо ли укрывать клубнику на зиму

Урожай собран, дачники и загородные жители готовят огород к холодам. Нередко между садоводами возникают дискуссии, нужно ли укрывать клубнику перед заморозками – хватает приверженцев обоих мнений. Их споры разрешила агроном Ксения Давыдова.

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Эксперт обратила внимание, что подготовка к зиме клубники зависит от региона. В тех краях, где зимы снежные, ягодные кусты можно не накрывать, так как их защитит от холода снежный покров. Его слой должен быть не менее 30 сантиметров – тогда растение не промерзнет. Также важно, какая погода бывает в зимний период в месте нахождения огорода: если холодный ветер смахивает снег с грядок или температура очень низкая, то укрытие необходимо, а при комфортной зиме при температуре 10-15 градусов делать это не обязательно.По словам агронома, в большинстве регионов России клубнику следует накрывать. В частности, это касается мест, где выпадает мало снега и его слой не превышает 30 сантиметров. Также оградить кусты от внешнего воздействия нужно жителям областей с частыми серьезными морозами и резкими колебаниями температуры. От ветра клубнике тоже нужна защита, сообщается на портале «Хибины».

Ксения Давыдова рекомендует укрывать кусты натуральными материалами – хвоей, соломой, торфом, либо покупными средствами. Если заморозить клубнику, то летом она даст мало ягод, которые будут мелкими и неправильной формы, так как зачатки цветочных почек повредил холод.

Ранее агроном рассказала, чем удобрить кусты клубники, чтобы в следующем году получить хороший урожай.