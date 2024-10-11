Дуа Липа поделилась рецептом коктейля с колой и огурцами

Поклонники уверены, что таким образом певица пыталась их разыграть. Дуа Липа поделилась у себя в блоге странным рецептом напитка, который, по её словам, может стать идеальным дополнением любой вечеринки.

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В качестве основы звезда взяла колу без сахара, а следом влила туда рассол и закинула несколько маринованных огурцов. В эту и без того ядерную смесь Дуа Липа предлагает добавлять рассол от халапеньо и несколько кусков жгучего перчика. Реакция публики на странный коктейль не заставила себя долго ждать.

«Я уверен, что это просто шутка», «Без понятия, какое оно на вкус, но повторять точно не стоит», «Воу, это что за рецепт яда», «Ребята, будьте внимательнее. Пожалуйста, не повторяйте такие эксперименты», «Я надеюсь, никому не придёт в голову приготовить этот коктейль», — обсуждают поклонники артистки.

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