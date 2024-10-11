Шеф-повар: рассчитывать на натуральное мясо в сосисках сложно

В таких изделиях содержатся перемолотые куриные кости, хрящи, свиные шкурки.

Об этом в беседе с радиостанцией «Говорит Москва» сообщил историк кулинарии Антон Прокофьев.

«Сосиски — это продукт, который изначально был предназначен для варки. Можно использовать роллер-гриль. Сосиски особо никто не жарит, это уже вторичная для них история. Ничто не сравнится по вкусу с сосиской отваренной. Чудес не бывает, если мы покупаем дешёвые сосиски, то рассчитывать на натуральное мясо довольно сложно. Скорее всего, это будет мясо птицы механической обвалки, то есть кости и хрящи, перемолотые через мощные мясорубки. Это будет так называемый белковый субстрат, то есть шкура свиная, пробитая также через мясорубку с водой. Там содержатся красители и вкусовые добавки. Химия позволяет создать многое, в том числе и текстуру тоже. Понятное дело, что реальная пищевая ценность будет сильно отличаться от мясной продукции. Сосиски могут быть веганскими из соевого сырья, такие разработки ведутся, местами удачные, местами — нет. Но правильные сосиски — это свинина, говядина, которые и появились в середине XV века». Ранее Валентина Матвиенко назвала рыбу недоступной для большинства россиян. Причина — высокие цены. На правительственном часе с главой Минсельхоза Оксаной Лут спикер Совфеда заявила, что прилавки магазинов «не радуют рыбным разнообразием».

По словам Матвиенко, в сентябре прошлого года рыбаки продавали горбушу по 152 рубля за килограмм, сейчас на Дальнем Востоке она стоит 270 рублей. Как отметила сенатор, стоимость белой рыбы, которая всегда считалась более дешёвой, например, филе трески, доходит до двух тысяч рублей за килограмм.

Матвиенко подчеркнула, что решения в рыбной отрасли должны приниматься осторожно, чтобы это не приводило к росту цен на продукцию.