Рецепт диетических пельменей

Пельмени можно приготовить со вкусной и легкой начинкой. Фарш для пельменей из курицы отлично подойдет всем худеющим и не навредит фигуре — всего 107 ккал на 100 г.

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Для приготовления возьмите 300 г куриного филе, 80 г лука, 15 г чеснока, одно яйцо, соль, перец черный молотый и сухие специи по вкусу.

Куриное филе хорошо промойте, просушите и пропустите через мясорубку. Лук очистите от шелухи, промойте и просушите. Нарежьте мелко и добавьте к фаршу.

Чеснок очистите, промойте и мелко порубите или пропустите через пресс. Добавьте его к фаршу. Посолите, поперчите и приправьте смесь. Для сливочного вкуса вбейте яйцо к фаршу. Все хорошо перемешайте. Фарш готов!

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