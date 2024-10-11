Как приготовить очень острую свеклу в духовке

Это рецепт для тех, кто не боится остроты и готов экспериментировать на кухне. Запеченная свекла приобретает насыщенный вкус благодаря сочетанию с острым перцем и ароматными специями. Отличный гарнир к мясным блюдам или самостоятельная пикантная закуска. Будьте осторожны, это действительно остро!

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Ингредиенты

Свекла — 3–4 шт;

Чеснок — 4 зубчика;

Острый красный перец (свежий или сухой) — 1–2 шт;

Оливковое масло — 2 ст. л;

Розмарин — 1 ч. л;

Паприка — 1 ч. л;

Соль — по вкусу;

Перец черный молотый — по вкусу.

Пошаговый рецепт

Очистите свеклу, нарежьте ее крупными дольками или кольцами. Каждый кусочек обваляйте в смеси оливкового масла, паприки, соли и черного перца.

Нарежьте острый перец (можно использовать как свежий, так и сушеный) и чеснок тонкими ломтиками. Перемешайте с подготовленной свеклой, чтобы каждый кусок хорошо пропитался специями.

Выложите свеклу на фольгу, добавьте веточки розмарина для аромата, плотно заверните и запекайте в разогретой до 200 градусов духовке около 45 минут.

После запекания осторожно разверните фольгу. Свекла будет мягкой снаружи и немного хрустящей внутри. Подавайте горячей.

Полезные советы о том, как запечь свеклу в духовке:

Если хотите усилить остроту, добавьте больше перца или включите несколько видов: чили, кайенский перец или перец хабанеро. Но не забывайте, что остроту можно регулировать, начиная с небольших порций перца;

Добавьте немного лимонного сока или бальзамического уксуса перед запеканием для свежести вкуса. Ароматные травы, такие как тимьян или базилик, также отлично дополнят блюдо;

Если хотите более хрустящую текстуру, запекайте свеклу без фольги на противне, время от времени переворачивая.

Ранее мы рассказывали, как запечь свеклу в фольге с орехами, сыром и зеленью.