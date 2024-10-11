Робуста или арабика: как разобраться в кофе

Сегодня кофе чрезвычайно популярен. В мире существует много сортов этого приятного напитка, серьезно отличающихся по месту произрастания, вкусовым качествам, крепости. Самые популярные из них — робуста с арабикой. Сорта имеют ряд отличий, которые важно знать при выборе кофе для повседневной жизни. Рассказываем об отличиях каждого вида, их вкусе, помогаем с выбором.

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Арабика: капризный и нежный напиток с эфиопских гор

Арабика — это, пожалуй, самый популярный из всех ныне существующих сортов кофе. Он же захватил практически весь кофейный рынок. Арабика отличается нежным вкусом, часто с нотками фруктов или цветов. У такого напитка содержание кофеина будет невысоким (около 1,5%), что делает его более изысканным. Горчинка у этого кофе тоже менее выражена.

Арабика родом из африканской Эфиопии, со склонов местных гор. Этот вид требует более тщательного ухода. Для ее выращивания необходим стабильный климат: температура от 15 до 24 градусов Цельсия и средняя влажность. Из-за более капризных условий выращивания арабика имеет более высокую цену.

Арабика отличается многогранностью вкусов. В зависимости от региона, в котором она была выращена, могут проявляться ноты ягод, цветов, карамели или шоколада. Поскольку в арабике меньше кофеина, горечь практически отсутствует. За это арабику предпочитают те, кто ценит мягкий и ароматный кофе.

Робуста: насыщенный и крепкий вкус

Робуста сегодня в мире находится на втором месте после арабики. Этот сорт куда более горький и крепкий. Причина — много кофеина (около 2,5%) в составе. Робуста растет в низинных районах, что делает ее менее требовательной к климату и, соответственно, более дешевой в производстве.

Этот кофе родом тоже из Африки, но сегодня она распространилась и в Юго-Восточной Азии, например, в Индонезии и Вьетнаме. Робуста менее подвержена болезням и может спокойно существовать в районах, где арабика попросту не выживет. Благодаря этому робуста менее прихотлива в уходе и не нуждается в постоянном стабильном климате.

У робусты совсем иной вкус. Когда вы выпьете ее, то тут же почувствуете выраженную горчинку с землистыми и ореховыми нотками. А еще подобный кофе сильно бодрит: все же в нем много кофеина. Именно из робусты часто готовят эспрессо и другие крепкие кофейные напитки. Еще ее используют как добавку в купажах: она может усилить вкус и добавить горчинку.

Кофе на каждый день: купажи или чистые сорта?

Когда будете выбирать себе кофе по тому или иному поводу, ориентируетесь на собственные желания и вкусовые особенности. Если хотите чашечку чего-то нежного и благоухающего, то именно арабика станет отличным выбором. А вот любителям крепкого, бодрящего кофе с горчинкой, стоит остановить свой выбор на робусте.

Сейчас многие фирмы производят купажи — сочетания из арабики и робусты. Такой кофе соединяет в себе мягкость и аромат арабики с горчинкой и отчетливым вкусом робусты. Процентное соотношение зерен в купажах варьируется, поэтому можно подобрать оптимальное сочетание для каждого любителя этого необычного напитка.

На завтрак. Для утреннего кофе многие предпочитают напитки покрепче. В этом случае можно выбрать чистую робусту или купаж с ее преобладанием. Такой кофе поможет быстро проснуться и настроиться на рабочий лад;

Для послеобеденного отдыха. После обеда или в течение дня лучше выбрать арабику или купаж с ее преобладанием. Мягкий вкус арабики позволит насладиться напитком, не создавая излишней крепости;

Для эспрессо или капучино. Если вы любите эспрессо, вам может понравиться смесь арабики и робусты. Робуста придает напитку необходимую крепость, а арабика добавляет аромат и смягчает вкус. Для приготовления капучино или латте также рекомендуется использовать купажи, чтобы сбалансировать молочную пену с кофейным вкусом.

Не бойтесь экспериментировать с купажами, чтобы найти подходящий баланс вкуса и крепости для вашей идеальной чашки кофе.