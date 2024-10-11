Как мариновать опята на зиму

Опята — это одни из самых популярных грибов для маринования. Они не только обладают приятным вкусом, но и сохраняют свою текстуру после термической обработки. В маринаде опята получают особую пикантность, которая радует многих гурманов. Маринованные грибы подойдут как самостоятельная закуска, так и в качестве ингредиента для различных блюд.

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Ингредиенты

Грибы опята (свежие) — 1 кг;

Вода питьевая — 1 л;

Уксус (9%) — 100 мл;

Сахарный песок — 1 ст. л;

Соль пищевая поваренная или крупная морская — 2 ст. л;

Лавровый лист — 3 шт;

Черный перец горошком — 5–7 шт;

Душистый перец — 3 шт;

Гвоздика — 2–3 бутона;

Зубчики чеснока — 3 шт.

Пошаговый рецепт

Для начала тщательно промойте грибочки в ледяной воде, удаляя мусор и грязь. После этого опята следует варить в подсоленной воде где-то получаса. В процессе варки периодически убирайте пенку. После варки вытащите грибы из кастрюли и прополощите их под холодной водой.

В ковшике достаточной глубины сделаем маринад: засыпаем все приправы, добавляем лаврушку, зальем это водой и уксусом. Получившуюся смесь следуют прокипятить, затем сбавить мощность плиты и дать маринаду покипеть еще минут 10.

Отправьте вареные грибы в маринад и кипятите все вместе следующие 15–20. Вытащите грибы, переложите их в предварительно подготовленные стерильные емкости, вылейте к ним и горячий маринад. Закрутите, оставьте охлаждаться в комнате, потом храните в холодильнике или погребе.

Лучше всего использовать мелкие опята для маринования — они сохраняют текстуру и форму;

Перед маринованием проверьте грибы на свежесть: они должны быть твердыми и не скользкими;

Для более выраженного вкуса можно добавить горчичные семена, корень хрена или несколько веточек укропа в маринад. Если хотите получить более пикантный вкус, засыпьте в банку острый перец;

Убедитесь, что банки стерилизованы, чтобы избежать порчи продукта;

Опята должны храниться в холодильнике или погребе. В идеале их можно есть через месяц после закатывания — за это время маринад полностью пропитает грибы.

Вот любопытная информация о пищевой ценности маринованных опят:

Калорийность — около 30 ккал на 100 г;

Время приготовления — 1 час.

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