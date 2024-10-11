Рецепт для похудения: мороженое из йогурта

Дети будут в восторге от мороженого из йогурта. Оно получится полезным, вкусным и не навредит фигуре — всего 62 ккал на 100 г.

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На четыре порции возьмите 200 г клубники, один банан, 400 г йогурта.

Ягоды хорошо промойте и откиньте на сито. Оторвите у клубники плодоножки, положите ее в глубокую миску и пробейте погружным блендером до пюреобразной массы. Влейте в нее половину йогурта и пробейте блендером. Перелейте массу в контейнер, накройте крышкой и уберите в морозилку.

Далее возьмите банан, нарежьте на кусочки и сложите в миску. Пробейте блендером, влейте оставшийся йогурт и снова пробейте. Выложите в контейнер, накройте крышкой и уберите в морозилку.

Доставайте смеси каждый час и помешивайте ложкой. Так вы избежите кристаллов льда в готовом мороженом. Повторите процесс четыре раза, а после оставьте мороженое заморозиться. Десерт готов!

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