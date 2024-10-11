В Нью-Йорке вошло в моду новое блюдо родом из Италии

Основной продукт заведения — ньокки на вынос за $10. Эти небольшие итальянские клецки, приготовленные из картофеля или муки, можно подавать как гарнир или основное блюдо с различными соусами.

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Gnocchi on 9th предлагает четыре варианта блюда: Al Pomodoro и Alla Vodka по $10, Al Pesto за $11 и Black Truffle Cacio e Pepe за $14. Формат ресторана, где блюда подают в коробках для удобства выноса, стал одним из ключевых факторов его успеха. Основатели заведения, Ариэль Стризовер и Майкл Сальцано, заметили нехватку доступных блюд на вынос в Нью-Йорке и решили восполнить этот пробел.

Ресторан быстро обрел популярность после того, как одно из видео, записанное постоянным клиентом, стало вирусным в TikTok. С тех пор все порции распродаются до конца дня. Ньокки пользуются успехом благодаря своей доступной цене — в условиях роста цен в ресторанах найти сытное блюдо за $10 в Нью-Йорке становится все сложнее. Стризовер прогнозирует, что формат еды на вынос, предложенный ими, может стать таким же классическим для уличной еды, как пицца.

Новый тренд не остался незамеченным — другие заведения также начали предлагать ньокки. Например, ресторан Gnoccheria на Уолл-стрит предлагает схожий формат по доступным ценам, сообщает издание H&F.

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