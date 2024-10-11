Рецепт от шефа: сметанник

В рубрике «Рецепт от шефа» калининградские повара рассказывают, как приготовить блюда ресторанного уровня у себя дома. В этот раз мы выведали у шеф-кондитера сети «Круассан-кафе» Александра Дианова, как приготовить его авторский сметанник

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Анкета шефа

Имя: Александр Дианов;

Ресторан: «Круассан кафе»;

Опыт работы: более 20 лет;

Авторский стиль: Роскошь и эстетика в каждом кусочке;

Главное достижение в карьере: Золотой призёр Международного Кремлевского кулинарного кубка;

Комментарий от гостя, который запомнился надолго: «Это тот случай, когда десерт — нечто большее, чем просто сладкое».

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Ингредиенты:

Бисквит

Вода — 155 г.

Масло оливковое EXTRA — 45 г.

Сахарный песок — 95 г.

Сода пищевая — 6 г.

Уксус 9%-ный — 20 г.

Мука высшего сорта — 150 г.

Какао чёрное — 35 г.

Разрыхлитель для теста — 6 г.

Крем

Сметана 30%-ная — 270 г.

Сливки для взбивания 33%-ные — 80 г.

Молоко сгущённое варёное — 150 г.

Пекан в карамели

Орех пекан — 200 г.

Сахар — 100 г.

Сливочное масло — 100 г.

Мёд — 50 г.

Для сборки одной порции десерта

Бисквитная крошка — 50 г.

Пекан в карамели — 10 г.

Хурма, персик или другие несладкие фрукты/ягоды по сезону — 25 г.

Кофе эспрессо — 10 г.

Крем — 100 г.

Малина сублимированная/порошок для украшения — 1 г.

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Инвентарь:

Кольцо для выпечки бисквита диаметром 16 см; Пергамент для выпечки; Ручной миксер; Сотейник.

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Готовим бисквит

Ручным миксером взбить воду, масло, сахар, соду и уксус на первой скорости в течение 1 минуты. Муку, какао и разрыхлитель просеять, добавить в массу, взбить еще 3 минуты на второй скорости. Выложить массу в кольцо диаметр 16 см, выпекать при температуре 180°C в течение 20 минут.

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Карамелизируем пекан

Орех, сливочное масло и сахар нагреть в сотейнике до полного растворения и однородной массы. Затем добавить мёд. Получившуюся массу держать на среднем огне, постоянно помешивая. Когда масса станет светло-коричневого цвета, снять кастрюлю с плиты. Получившуюся карамель выложить на пергамент и оставить до полного остывания.

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Делаем крем

Сметану и сгущённое молоко перемешать миксером до однородной массы. Добавить сливки и перемешать до гладкой структуры, не взбивая.

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Собираем десерт

Крошку бисквита выложить в кружку, для аромата пропитать эспрессо. Фрукты нарезать на небольшие кубики и вмешать в бисквит, посыпать карамелизированным орехом пекан. Сверху выложить крем, посыпать ягодной пудрой и оформить десерт фруктами и орехами.