Эксперты поделились рецептами полезных заготовок на зиму

Варенье из физалиса, жареные огурцы и кабачковый десерт со вкусом ананаса, при этом никаких красителей и искусственных ароматизаторов. Все свое - с дачного огорода, плюс золотые руки и рецептура, выверенная десятилетиями. В областном штабе общественной поддержки "Единой России" самарские пенсионерки, активистки общественных движений, ТОСов, старшие по домам развернули выставку-дегустацию домашних заготовок.

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"Нам очень понравилась это предложение - встретиться в штабе и показать все, что мы умеем, узнать новые рецепты, просто пообщаться, - рассказала Нина Лесницкая, активист общества инвалидов Октябрьского района Самары. - Все, что на столе, я вырастила на своем приусадебном участке и очень рада угостить других".

В штаб женщины пришли не только поговорить о кулинарных секретах за чашкой чая, но и поделиться хорошим настроением. Вкусное должно быть еще и полезным. Поэтому в тот день на площадке штаба работали врачи-специалисты Самарского областного центра медицинской профилактики. Медики рассказали о принципах здорового питания, помогли рассчитать количество потребляемых калорий, рассказали о здоровой альтернативе всяческим диетам.

"Чтобы питаться сбалансированно и не набирать вес, есть принцип питания по методу тарелки. Половину тарелки занимают овощи и фрукты, что обеспечит низкую калорийность рациона, а быстрое насыщение произойдет из-за клетчатки, которая набухает в желудке и прекрасно очищает желудочно-кишечный тракт, - рассказала врач Юлия Джалад. - На другой половине тарелки должны быть белки и углеводы".

Не обязательно употреблять овощи исключительно в сыром виде, подчеркивают врачи. Их можно тушить, готовить на пару, запекать и отваривать. Альтернативой тяжелому майонезу остаются оливковое и подсолнечное масло и лимонный сок. Ежедневное употребление суточной нормы клетчатки, уверяют профессионалы медицины, снижает риск возникновения диабета, атеросклероза и желчнокаменной болезни.

На встрече участницы разыграли в лотерею билеты на концерт в Самарскую филармонию. А крышки для консервирования в подарок от штаба общественной поддержки Самарской области достались всем. Ведь оглянуться не успеешь, а уже надо готовиться к новому дачному сезону.