Семь интересных рецептов из куриного фарша

Куриный фарш — это универсальный и полезный продукт, который позволяет приготовить множество вкусных и питательных блюд. Он легкий, нежирный и отлично сочетается с различными ингредиентами. Если вы хотите разнообразить свое меню, вот семь интересных рецептов от шеф-повара Руслана Миронова, которые помогут раскрыть потенциал куриного фарша.

© unsplash

Куриные котлеты с овсяными хлопьями

Это отличный способ добавить в рацион полезные углеводы и клетчатку. Овсяные хлопья придают котлетам мягкость и делают их более сытными.

500 г куриного фарша;

50 г овсяных хлопьев;

1 яйцо;

1 луковица, натертая на терке;

Соль и перец по вкусу.

Залейте овсяные хлопья небольшим количеством воды и оставьте на 10 минут; Смешайте куриный фарш, овсяные хлопья, яйцо и лук, добавьте соль и перец; Сформируйте котлеты и обжарьте их на среднем огне с двух сторон до золотистой корочки.

Куриные тефтели в томатно-овощном соусе

Этот рецепт подойдет для обеда или ужина, особенно если вы хотите блюдо с соусом. Тефтели получаются мягкими и сочными, а томатно-овощной соус добавляет пикантности.

500 г куриного фарша;

1 яйцо;

100 г панировочных сухарей;

1 луковица;

2 моркови;

400 г томатной пасты;

2 зубчика чеснока.

Смешайте куриный фарш, яйцо и панировочные сухари, добавьте соль и перец; Сформируйте небольшие тефтели и слегка обжарьте их на сковороде; Обжарьте лук и морковь, добавьте чеснок и томатную пасту. Залейте соус водой и доведите до кипения; Выложите тефтели в соус и тушите на медленном огне 15—20 минут.

Фаршированные перцы с куриным фаршем и киноа

Для любителей необычных сочетаний, попробуйте заменить привычный рис на киноа. Это блюдо становится не только вкусным, но и полезным.

4 болгарских перца;

300 г куриного фарша;

100 г киноа;

1 луковица;

2 помидора;

Специи по вкусу.

Отварите киноа до готовности; Обжарьте лук, добавьте фарш и специи, тушите до готовности; Смешайте фарш с киноа и нарезанными помидорами; Начините перцы фаршем, уложите в форму и запекайте при 180°C в течение 30 минут.

Куриные рулетики с сыром и зеленью

Легкое, но очень вкусное блюдо, которое украсит любой стол. Нежный сыр внутри делает рулетики особенно сочными.

500 г куриного фарша;

100 г твердого сыра;

Пучок зелени (укроп, петрушка);

1 яйцо;

50 г панировочных сухарей.

Смешайте куриный фарш с яйцом и панировочными сухарями; Нарежьте сыр небольшими кусочками, смешайте с рубленой зеленью; Разделите фарш на небольшие порции, сделайте из них лепешки, в центр каждой положите сырную начинку; Сформируйте рулетики и запеките в духовке при 180°C в течение 25 минут.

Куриные фрикадельки в кокосовом соусе

Это блюдо для тех, кто любит азиатскую кухню. Кокосовое молоко придает фрикаделькам нежный экзотический вкус.

500 г куриного фарша;

1 яйцо;

2 зубчика чеснока;

200 мл кокосового молока;

1 столовая ложка карри;

Соль и перец.

Смешайте фарш с яйцом, чесноком, солью и перцем, сформируйте фрикадельки; Обжарьте их на сковороде до золотистой корочки. В отдельной сковороде подогрейте кокосовое молоко, добавьте карри; Добавьте фрикадельки в соус и тушите на медленном огне 15 минут.

Куриный кебаб на шпажках

Прекрасный вариант для гриля или духовки. Эти кебабы сочные и ароматные, особенно если добавить специи и немного лимонного сока.

500 г куриного фарша;

1 луковица;

2 зубчика чеснока;

1 чайная ложка паприки;

Лимонный сок;

Шпажки.

Смешайте фарш с натертым луком, чесноком, специями и лимонным соком; Сформируйте из фарша продолговатые котлетки и насадите их на шпажки; Запекайте в духовке при 200°C или на гриле до готовности, около 15—20 минут.

Лазанья с куриным фаршем и овощами

Лазанья — это всегда праздник вкусов, а куриный фарш делает ее более легкой и нежной.

500 г куриного фарша;

9 листов для лазаньи;

1 луковица;

2 помидора;

1 кабачок;

200 г тертого сыра;

Бешамель (можно готовый или приготовьте по классическому рецепту).