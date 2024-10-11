Семь интересных рецептов из куриного фарша

Котлеты, рулетики, лазанья и не только: 7 интересных рецептов из куриного фарша
Куриный фарш — это универсальный и полезный продукт, который позволяет приготовить множество вкусных и питательных блюд. Он легкий, нежирный и отлично сочетается с различными ингредиентами. Если вы хотите разнообразить свое меню, вот семь интересных рецептов от шеф-повара Руслана Миронова, которые помогут раскрыть потенциал куриного фарша.
Куриные котлеты с овсяными хлопьями
Это отличный способ добавить в рацион полезные углеводы и клетчатку. Овсяные хлопья придают котлетам мягкость и делают их более сытными.
- 500 г куриного фарша;
- 50 г овсяных хлопьев;
- 1 яйцо;
- 1 луковица, натертая на терке;
- Соль и перец по вкусу.
- Залейте овсяные хлопья небольшим количеством воды и оставьте на 10 минут;
- Смешайте куриный фарш, овсяные хлопья, яйцо и лук, добавьте соль и перец;
- Сформируйте котлеты и обжарьте их на среднем огне с двух сторон до золотистой корочки.
Куриные тефтели в томатно-овощном соусе
Этот рецепт подойдет для обеда или ужина, особенно если вы хотите блюдо с соусом. Тефтели получаются мягкими и сочными, а томатно-овощной соус добавляет пикантности.
- 500 г куриного фарша;
- 1 яйцо;
- 100 г панировочных сухарей;
- 1 луковица;
- 2 моркови;
- 400 г томатной пасты;
- 2 зубчика чеснока.
- Смешайте куриный фарш, яйцо и панировочные сухари, добавьте соль и перец;
- Сформируйте небольшие тефтели и слегка обжарьте их на сковороде;
- Обжарьте лук и морковь, добавьте чеснок и томатную пасту. Залейте соус водой и доведите до кипения;
- Выложите тефтели в соус и тушите на медленном огне 15—20 минут.
Фаршированные перцы с куриным фаршем и киноа
Для любителей необычных сочетаний, попробуйте заменить привычный рис на киноа. Это блюдо становится не только вкусным, но и полезным.
- 4 болгарских перца;
- 300 г куриного фарша;
- 100 г киноа;
- 1 луковица;
- 2 помидора;
- Специи по вкусу.
- Отварите киноа до готовности;
- Обжарьте лук, добавьте фарш и специи, тушите до готовности;
- Смешайте фарш с киноа и нарезанными помидорами;
- Начините перцы фаршем, уложите в форму и запекайте при 180°C в течение 30 минут.
Куриные рулетики с сыром и зеленью
Легкое, но очень вкусное блюдо, которое украсит любой стол. Нежный сыр внутри делает рулетики особенно сочными.
- 500 г куриного фарша;
- 100 г твердого сыра;
- Пучок зелени (укроп, петрушка);
- 1 яйцо;
- 50 г панировочных сухарей.
- Смешайте куриный фарш с яйцом и панировочными сухарями;
- Нарежьте сыр небольшими кусочками, смешайте с рубленой зеленью;
- Разделите фарш на небольшие порции, сделайте из них лепешки, в центр каждой положите сырную начинку;
- Сформируйте рулетики и запеките в духовке при 180°C в течение 25 минут.
Куриные фрикадельки в кокосовом соусе
Это блюдо для тех, кто любит азиатскую кухню. Кокосовое молоко придает фрикаделькам нежный экзотический вкус.
- 500 г куриного фарша;
- 1 яйцо;
- 2 зубчика чеснока;
- 200 мл кокосового молока;
- 1 столовая ложка карри;
- Соль и перец.
- Смешайте фарш с яйцом, чесноком, солью и перцем, сформируйте фрикадельки;
- Обжарьте их на сковороде до золотистой корочки.
- В отдельной сковороде подогрейте кокосовое молоко, добавьте карри;
- Добавьте фрикадельки в соус и тушите на медленном огне 15 минут.
Куриный кебаб на шпажках
Прекрасный вариант для гриля или духовки. Эти кебабы сочные и ароматные, особенно если добавить специи и немного лимонного сока.
- 500 г куриного фарша;
- 1 луковица;
- 2 зубчика чеснока;
- 1 чайная ложка паприки;
- Лимонный сок;
- Шпажки.
- Смешайте фарш с натертым луком, чесноком, специями и лимонным соком;
- Сформируйте из фарша продолговатые котлетки и насадите их на шпажки;
- Запекайте в духовке при 200°C или на гриле до готовности, около 15—20 минут.
Лазанья с куриным фаршем и овощами
Лазанья — это всегда праздник вкусов, а куриный фарш делает ее более легкой и нежной.
- 500 г куриного фарша;
- 9 листов для лазаньи;
- 1 луковица;
- 2 помидора;
- 1 кабачок;
- 200 г тертого сыра;
- Бешамель (можно готовый или приготовьте по классическому рецепту).
- Обжарьте лук, фарш, нарезанные помидоры и кабачок до готовности;
- Выложите листы лазаньи в форму, чередуя их с фаршем, овощами и соусом бешамель;
- Посыпьте сверху сыром и запекайте в духовке при 180°C 30 минут.