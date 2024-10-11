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Котлеты, рулетики, лазанья и не только: 7 интересных рецептов из куриного фарша

Куриный фарш — это универсальный и полезный продукт, который позволяет приготовить множество вкусных и питательных блюд. Он легкий, нежирный и отлично сочетается с различными ингредиентами. Если вы хотите разнообразить свое меню, вот семь интересных рецептов от шеф-повара Руслана Миронова, которые помогут раскрыть потенциал куриного фарша.

Семь интересных рецептов из куриного фарша
© unsplash

Куриные котлеты с овсяными хлопьями

Это отличный способ добавить в рацион полезные углеводы и клетчатку. Овсяные хлопья придают котлетам мягкость и делают их более сытными.

  • 500 г куриного фарша;
  • 50 г овсяных хлопьев;
  • 1 яйцо;
  • 1 луковица, натертая на терке;
  • Соль и перец по вкусу.
  1. Залейте овсяные хлопья небольшим количеством воды и оставьте на 10 минут;
  2. Смешайте куриный фарш, овсяные хлопья, яйцо и лук, добавьте соль и перец;
  3. Сформируйте котлеты и обжарьте их на среднем огне с двух сторон до золотистой корочки.

Куриные тефтели в томатно-овощном соусе

Этот рецепт подойдет для обеда или ужина, особенно если вы хотите блюдо с соусом. Тефтели получаются мягкими и сочными, а томатно-овощной соус добавляет пикантности.

  • 500 г куриного фарша;
  • 1 яйцо;
  • 100 г панировочных сухарей;
  • 1 луковица;
  • 2 моркови;
  • 400 г томатной пасты;
  • 2 зубчика чеснока.
  1. Смешайте куриный фарш, яйцо и панировочные сухари, добавьте соль и перец;
  2. Сформируйте небольшие тефтели и слегка обжарьте их на сковороде;
  3. Обжарьте лук и морковь, добавьте чеснок и томатную пасту. Залейте соус водой и доведите до кипения;
  4. Выложите тефтели в соус и тушите на медленном огне 15—20 минут.

Фаршированные перцы с куриным фаршем и киноа

Для любителей необычных сочетаний, попробуйте заменить привычный рис на киноа. Это блюдо становится не только вкусным, но и полезным.

  • 4 болгарских перца;
  • 300 г куриного фарша;
  • 100 г киноа;
  • 1 луковица;
  • 2 помидора;
  • Специи по вкусу.
  1. Отварите киноа до готовности;
  2. Обжарьте лук, добавьте фарш и специи, тушите до готовности;
  3. Смешайте фарш с киноа и нарезанными помидорами;
  4. Начините перцы фаршем, уложите в форму и запекайте при 180°C в течение 30 минут.

Куриные рулетики с сыром и зеленью

Легкое, но очень вкусное блюдо, которое украсит любой стол. Нежный сыр внутри делает рулетики особенно сочными.

  • 500 г куриного фарша;
  • 100 г твердого сыра;
  • Пучок зелени (укроп, петрушка);
  • 1 яйцо;
  • 50 г панировочных сухарей.
  1. Смешайте куриный фарш с яйцом и панировочными сухарями;
  2. Нарежьте сыр небольшими кусочками, смешайте с рубленой зеленью;
  3. Разделите фарш на небольшие порции, сделайте из них лепешки, в центр каждой положите сырную начинку;
  4. Сформируйте рулетики и запеките в духовке при 180°C в течение 25 минут.

Куриные фрикадельки в кокосовом соусе

Это блюдо для тех, кто любит азиатскую кухню. Кокосовое молоко придает фрикаделькам нежный экзотический вкус.

  • 500 г куриного фарша;
  • 1 яйцо;
  • 2 зубчика чеснока;
  • 200 мл кокосового молока;
  • 1 столовая ложка карри;
  • Соль и перец.
  1. Смешайте фарш с яйцом, чесноком, солью и перцем, сформируйте фрикадельки;
  2. Обжарьте их на сковороде до золотистой корочки.
  3. В отдельной сковороде подогрейте кокосовое молоко, добавьте карри;
  4. Добавьте фрикадельки в соус и тушите на медленном огне 15 минут.

Куриный кебаб на шпажках

Прекрасный вариант для гриля или духовки. Эти кебабы сочные и ароматные, особенно если добавить специи и немного лимонного сока.

  • 500 г куриного фарша;
  • 1 луковица;
  • 2 зубчика чеснока;
  • 1 чайная ложка паприки;
  • Лимонный сок;
  • Шпажки.
  1. Смешайте фарш с натертым луком, чесноком, специями и лимонным соком;
  2. Сформируйте из фарша продолговатые котлетки и насадите их на шпажки;
  3. Запекайте в духовке при 200°C или на гриле до готовности, около 15—20 минут.

Лазанья с куриным фаршем и овощами

Лазанья — это всегда праздник вкусов, а куриный фарш делает ее более легкой и нежной.

  • 500 г куриного фарша;
  • 9 листов для лазаньи;
  • 1 луковица;
  • 2 помидора;
  • 1 кабачок;
  • 200 г тертого сыра;
  • Бешамель (можно готовый или приготовьте по классическому рецепту).
  1. Обжарьте лук, фарш, нарезанные помидоры и кабачок до готовности;
  2. Выложите листы лазаньи в форму, чередуя их с фаршем, овощами и соусом бешамель;
  3. Посыпьте сверху сыром и запекайте в духовке при 180°C 30 минут.