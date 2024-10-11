Начался сезон закваски капусты, поэтому хозяйки раздумывают, как выбрать белокочанную капусту и не прогадать. Существуют проверенные и надежные способы сделать это.

© РИА Новости

Первое, на что следует обратить внимание, — цвет овоща. Чем зеленее капуста, тем она моложе, и соответственно, чем белее ее листья, тем дольше она лежит. Кочан молодой капусты всегда светло-зеленый, но постепенно зеленые листья подсыхают, поэтому их удаляют. Важно, чтобы на овоще не было царапин, в них могут поселиться опасные бактерии и плесень.

Во-вторых, посмотрите на листья капусты. На них не должно быть следов гнили. Сами листики должны плотно прилегать друг другу, между ними не должно быть жучков.

В-третьих, при покупке кочана обязательно ориентируйтесь на запах. Хорошая капуста пахнет свежестью, испорченная — кислотой и гнилью. Если вы покупаете разрезанный кочан и на нем есть коричневые полосы, то это говорит о том, что продукт уже начал портиться.

В-четвертых, перед приобретением пощупайте капусту. Она должна быть твердой и крепкой. Если при нажатии капуста деформируется, значит, она не созрела. В этом случае овощ не будет хрустеть в салатах и размякнет при засолке.

Ранее врачи развеяли популярный миф о кашах.