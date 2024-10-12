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Поэтапный рецепт квашеной капусты с лучком — сочно и вкусно

Квашеная капуста с луком — не только вкусное, но и очень простое в приготовлении блюдо, которое можно подавать как гарнир или самостоятельную закуску. Делимся самым удачным рецептом луковой капусты.

Поэтапный рецепт квашеной капусты с лучком
© globallookpress

Ингредиенты

  • Кочан капусты — 4 кг;
  • Крупные луковицы — 4 шт;
  • Чеснок — 10 зубчиков;
  • Соль — 1 чайная ложка;
  • Растительное масло — 150 мл.

Способ приготовления

  1. Тщательно вымойте кочан и оставьте его высыхать. Удалите кочерыжку и нашинкуйте капусту тонкой длинной соломкой;
  2. Луковицу делим на четыре части и мелко нарезаем. Затем слегка обжариваем овощ. Обжаренный лук смешиваем с капустой. Сюда же добавляем измельченный чеснок и соль;
  3. После этого капусту следует тщательно утрамбовать, поместить под пресс и накрыть полотенцем. Блюдо будет кваситься при комнатной температуре трое суток. Ежедневно проверяйте капусту: прокалывайте ее вилкой или перемешивайте. Если этого не делать, квашеная капуста станет горькой.

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