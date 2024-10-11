Эксперты рассказали, какие грибы собирать осенью

В 2024 году в средней полосе России осень выдалась совсем не грибная: весь сентябрь не было дождей. Но надежды терять не стоит: дождливое начало октября дает шанс на хороший урожай съедобных грибов. «Лента.ру» рассказывает, какие грибы можно найти в лесу в октябре и как их правильно заготовить, а какие грибы лучше обойти стороной.

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Прогноз грибников на октябрь 2024

Осень 2024 года не дала богатого урожая грибов: повлияли жара августа и сентября и отсутствие дождей, утверждает в беседе с «Лентой.ру» ведущий программы «Царство грибов» на телеканале «Живая Планета» Дмитрий Тихомиров.

«Фактически, в средней полосе мы лишились трети заключительной грибной волны — традиционно самой массовой у нас в стране, не было даже опенка осеннего», — Дмитрий Тихомиров, ведущий программы «Царство грибов» на телеканале «Живая Планета».

Эксперт поясняет: лесные грибы — микоризные (симбиотическая связь грибов с корнями растений), то есть у них есть симбиоз с определенными видами деревьев, а их вегетационный период заканчивается. Деревья впадают в спячку, и вместе с ними впадает в спячку и грибница.

«Поэтому никто точно не знает, что будет с грибами. Если ближайшие месяцы будут теплыми, то есть шанс собирать грибы. Может быть, в низинах еще где-то растут подберезовики и подосиновики, паутинник триумфальный», — допускает Тихомиров.

«Обычно октябрь в средней полосе России — месяц, богатый на урожай грибов, в большом количестве идут маслята, рыжики и моховики… Но в этом году все зависит от теплых дней во второй половине месяца, — считает подмосковный грибник с 45-летним стажем Нина Воротникова. — Многие осенние грибы очень любят росу, которая возникает от перепадов дневной и ночной температуры воздуха. Если она будет ниже нормы, то из всего богатства осеннего грибного леса будут доступны лишь самые неприхотливые представители этого царства, а к ним неопытным грибникам подходить не стоит — очень уж они похожи на ядовитые грибы».

Грибы, которые могут встретиться в середине осени

Эксперты «Ленты.ру» назвали грибы, которые еще могут встретиться в середине осени, а также описали их места обитания.

Белый гриб и моховик польский

«Вегетационный период продолжается в вечнозеленых хвойных лесах, поэтому есть надежда, что в борах еще появятся белые грибы и боровые, то есть боровики, польский гриб (он же моховик польский) также может расти среди сосен, — говорит Дмитрий Тихомиров. — Но, к сожалению, вокруг Москвы боров практически нет — ближайшие находятся под городом Гусь-Хрустальный во Владимирской области».

«В октябре белые грибы вполне еще встречаются в сосновых борах или в местах, богатых мхами и ягельником, — продолжает Нина Воротникова. — Даже если ударят морозы и потом пойдет потепление, грибница белых может возобновить развитие. Единственный недостаток — в мороз грибы замерзают, но все-таки после оттаивания они вполне пригодны для пищи».

Подосиновики и подберезовики

«В смешанных лесах чаще всего в октябре можно еще встретить подосиновики, — говорит грибник Воротникова. — Там же могут встретиться и подберезовики, места обитания этих грибов схожи».

«Самый популярных вид подосиновиков — подосиновик желто-бурый — растет, несмотря на свое название, в симбиозе не с осинами, а исключительно с березой, — рассказывает Тихомиров. — Там же можно найти и подберезовики».

«Было это на исходе октября или, может быть, даже в ноябрьские праздники. Во всяком случае, уже выпадали сильные заморозки до звонкого ледка в мелких лужицах… В этом пустынном осеннем лесу мне вдруг начали попадаться подберезовики, да не как-нибудь, не случайно, а то и дело, на каждом шагу. Я думал, что от заморозков они размякли и потемнели — ничуть не бывало», — Владимир Солоухин, из книги «Третья охота».

Лисички

«Вполне хорошо переносят даже прохладный октябрь лисички, — рассказывает опытный любитель тихой охоты Нина Воротникова. — Главное, чтобы сентябрь был теплым, а потом были дожди. Такая погода и была в начале осени 2024 года. Искать лисички можно повсеместно — от дубравы и бора до смешанных лесов».

«Лисички могут впадать в анабиоз, ждать подходящих условий, а потом продолжить расти, — говорит специалист по грибам Дмитрий Тихомиров. — Эти грибочки могут расти даже в декабре — чудеса случаются».

Рядовки

«Фиолетовые рядовки и дымчатые говорушки встречаются не только в октябре, но даже в ноябре, а если повезет, то и в декабре, — уверяет Нина Воротникова. — Они часто растут вместе, в смешанных лесах в опавшей хвое. Это неудивительно: у них разные названия, но это грибы одного рода. К этому же роду относятся рядовка серая и зеленая или, как их называют в народе, серушка и зеленушка. Они очень неприметны, но зато также встречаются до самой зимы».

«В борах в октябре еще может пойти зеленушка и серушка, — подтверждает Дмитрий Тихомиров. — Эти грибы отлично подходят для соления, и многие грибники за ними, конечно, охотятся».

Рыжики

«Не так страшны холода для таких осенних видов, как рыжик сосновый и рыжик еловый, — считает Тихомиров. — Соответственно, первый нужно искать среди сосен, особенно молодых, а еловый — среди елочек».

«Там, где в июне, в июле, в августе собираешь крепеньких маслят, там в сентябре и октябре ищи ядреных, как молодая морковь, рыжиков», — Владимир Солоухин из книги «Третья охота».

Опята

«Какая же осень без опят! — восклицает грибник Воротникова. — Опенок осенний любит поваленные деревья лиственничных пород, подойдет ему даже старый пень. И даже в конце октября у этих дружных грибочков есть все шансы появиться над поверхностью земли, которую уже достаточно промочило».

Осенние опята, по словам Воротниковой, могут встретиться и в начале ноября. Но если их не будет, расстраиваться не стоит — все холодные месяцы доступны зимние опята. В большом количестве они встречаются в конце октября и ноябре, а затем растут всю зиму во время оттепелей или под снегом, уверяет грибник.

Как заготавливать грибы

Самый простой способ — заморозка.

«Если вы собрали грибы в пределах 50 км от МКАД, их надо обязательно отварить, чтобы водорастворимые соли тяжелых металлов, которые хорошо впитывает грибница, вышли в отвар».

При заморозке лучше грибы упаковывать порционно в пакеты, заранее рассчитав, какая порция вам понадобится на суп или на одно блюдо. Это нужно для того, чтобы не размораживать большой пакет с грибами, а потом часть повторно класть в морозилку — это ухудшит их вкусовые свойства.

«Грузди и рыжики лучше засолить, — советует Дмитрий Тихомиров. — Например, рыжики можно засолить за 15 минут — нужно положить шляпки пластинкой наверх на тарелку, посыпать солью, прижать сверху также тарелкой и через 15 минут, когда гриб выделит сок, его уже можно есть».

«Если вы нашли подберезовики и подосиновики, а тем более, белые грибы, то лучше всего засушить их на противне в духовке при умеренной температуре или на печке, — уверяет грибник Нина Воротникова. — Из сушеных трубчатых грибов получается отличная грибная икра».

Рецепт грибной икры от писателя Владимира Солоухина

Замочить сухие грибы в воде; Тщательно вымыть; Варить 1 час; Слить отвар; Порубить ножом вручную или пропустить через мясорубку; Посолить; Смешать с сильно пережаренным луком; Добавить много растительного масла; Добавить немного уксуса; Добавить немного грибного отвара; Перемешать.

Опасные грибы

В средней полосе России около 400 видов грибов, но большинство грибников берет не больше двадцати из них. У многих представителей этого царства есть вполне безопасные двойники. Например, у лисички — это говорушка оранжевая. Этот гриб абсолютно не ядовит, но он не обладает никакими вкусовыми достоинствами. Есть у съедобных грибов и опасные, а порой и ядовитые двойники.

В беседе с «Лентой.ру» Дмитрий Тихомиров назвал ядовитые грибы, которые действительно можно спутать со съедобными.

Бледная поганка

Один из самых опасных грибов — это бледная поганка. В Подмосковье ее довольно сложно встретить и сложно спутать с чем-то съедобным. Она на самом деле совсем не похожа на шампиньон, хоть и говорят, что она — его двойник. Бледная поганка не белая, а салатовая, зеленоватая, и у нее, как у мухомора, есть утолщение у ножки. При этом мухоморы бывают и съедобные, но непрофессиональным грибникам лучше не пытаться в них разобраться, а брать привычные съедобные грибы, которые нужно просто «знать в лицо», советует Тихомиров.

Приложениями для определения грибов лучше не пользоваться, потому что, как показывает опыт, в 80% случаев они ошибаются.

Галерина окаймленная

Еще один действительно опасный гриб — это галерина окаймленная, которая похожа на летнего опенка. Если вы съедите штук 15 таких ложных опят, то, возможно, в лес, да и не только в лес, вы уже больше не пойдете, предупреждают специалисты.

Галерина окаймленная может расти прямо среди летних опят, по 2-3 штуки, чаще всего в тех, которые растут в ельниках. Поэтому там летние опята лучше не собирать.

Галерину окаймленную можно отличить от летних опят по налету на ножке и по одноцветной шляпке — у опят она в светло-коричневых и темно-коричневых кругах.