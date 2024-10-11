Когда в октябре появится шанс набрать полную корзину грибов

Ну неужели осенью не соберем грибов? Автор уникальных грибных прогнозов Сергей Федотов уверен: неделю для их сбора погода нам предоставит.

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Напомню: 27–29 сентября были внятные осадки и потом похолодало на пару дней. Перед этим были полтора месяца без осадков и рекордная за все время метеонаблюдений жара. Аномальная сухость в жару — огромный стресс для грибницы. Поэтому хорошие осадки — это «пряник» для мицелия. Но если кормить мицелий только «пряниками», он «зажиреет» и не выдаст ничего. А вот охлаждение мицелия осадками и через воздух — это «кнут», который заставляет грибницу создавать плодовые тела.

Но осадки выпали крайне неравномерно. Отлично (20–60 мм) досталось западу, северу, востоку Подмосковья. Можно ехать и на восток и запад Смоленской, и южную часть Тверской областей. Но во многих местах осадков выпало критически мало — от 0 до 12 мм: это Москва (11 мм) и юг, юго-восток, юго-запад Подмосковья. Калужская, Тульская и Рязанская области остались с нулевыми осадками.

Но шикарные дожди с холодом накрыли 4–8 октября южные направления и Москву. И на «югах» отличные слои грибов пойдут на неделю позже, чем в других местах. Грибы можно будет встретить в абсолютно любых местах: сырых, сухих, светлы...Но чем дальше, тем больше грибы будут стремиться к краям леса и даже «уходить в поле». Итак, есть 100-процентные шансы выхода благородных и микоризных грибов отличного качества.

С 12–13 октября есть шансы найти первые маслята поздние; белые — во взрослых елках, березах, соснах; подосиновики; подберезовики; летние опята, шампиньоны, сыроежки и польские. С 16 октября грибы пойдут уже шикарными слоями. К ним подключатся первые осенние опята, рыжики и рядовки.

Пик грибов — с 20 октября. Ждем отличные слои всех видов опят и многих благородных. Никакая «избыточная» влажность не помешает — земля была пересушена. Третья декада октября, без критических холодов, запомнится грибникам! Можем надеяться, что кое-что перепадет и в ноябре.

Прямая речь

Татьяна Иваненко, повар второй категории: