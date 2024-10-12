Рецепт для похудения: смузи с киви и грушей

Смузи хорошо утоляет голод и помогает избежать перекусов. Его легко приготовить, напиток хорошо очищает организм и не вредит фигуре — всего 34 ккал на 100 г.

Для приготовления возьмите одну грушу, два киви, 10 г петрушки и 100 мл воды.

Киви очистите от кожуры, у груши удалите сердцевину, хвостик и верхушку. Нарежьте фрукты кусочками и загрузите в чашу блендера, добавьте зелень.

Все хорошо пробейте, должна получиться густая масса. Добавьте воды до желаемой консистенции. Все еще раз пробейте. Смузи готов!

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