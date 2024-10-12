Вишневое варенье от Льва Толстого

Из меню, составленного Софьей Толстой для своего супруга, мы узнаем, что знаменитый писатель очень любил завтракать кашей. Вариантов было множество: пшенная, овсяная, гречневая, манная и другие.

Позвольте себе ощутить атмосферу, царившую за завтраком великого графа, и отведайте вкусную кашу, дополненную вишневым вареньем — одним из любимых десертов писателя.

Ингредиенты

Вишня — 1,5 кг

Сахар — 1 кг

Бадьян — несколько звездочек

Способ приготовления

Промываем вишню и удаляем косточки. Даем ягодам обсохнуть. Затем засыпаем вишню половиной сахара и ждем, пока появится сок. Приступим к приготовлению сиропа. В кастрюле смешиваем выделившийся сок со второй половиной сахара и ставим на средний огонь. Когда смесь закипит, добавляем ягоды. Убавляем огонь до минимума и кипятим вишневое варенье до появления пены. Затем снимаем пенку и продолжаем кипятить еще 10 минут. Снимаем кастрюлю с плиты и оставляем десерт остывать. Затем вновь доводим блюдо до кипения на маленьком огне и провариваем 10 минут. Снимаем с плиты и оставляем остывать на ночь. Утром, когда вишневое варенье остынет, повторяем предыдущий этап, но с одним важным изменением — добавляем в варенье бадьян. Приятного аппетита!

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