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Накормите всю семью — готовим узбекский плов в казане с курицей

Узбекский плов в казане — не только вкусное и сытное блюдо, но и очень простое в приготовлении. Мы предлагаем попробовать более доступный и нежный вариант — с курицей. Однако этот рецепт можно использовать и с другими видами мяса, результат все равно будет восхитительным.

Готовим узбекский плов в казане с курицей
© РИА Новости

Ингредиенты

  • Куриное филе — 500 г
  • Рис жасмин — 500 г
  • Лук — 3 штуки
  • Крупная головка чеснока — 1 штука
  • Морковь — 3 штуки
  • Соль — по вкусу
  • Перец — по вкусу
  • Приправа для плова — 1 чайная ложка
  • Растительное масло для жарки

Способ приготовления

  1. Нарезаем куриное филе на крупные куски. Солим и перчим. Также следует мелко измельчить луковицы.
  2. Заливаем дно казана растительным маслом на 1 сантиметр и ждем закипания. После — добавляем лук и курицу. Обжариваем на сильном огне пару минут, пока мясо не схватится, после чего убавляем огонь до минимума и тушим в течение получаса.
  3. Пока займемся морковью. Корнеплод следует измельчить на крупной терке и добавить в казан. Овощи с курицей будут тушиться еще 20 минут.
  4. Тщательно промываем рис, добавляем соль и приправу. Хорошо перемешиваем, чтобы специи равномерно распределились по крупе. Засыпаем рис к остальным ингредиентам ровным слоем.
  5. Кипятим воду и заливаем рис, так, чтобы вода покрыла его на 6 миллиметров.
  6. Почти готовый плов накрываем крышкой и тушим полчаса. Затем перемешиваем и оставляем еще на полчаса. После этого выключаем огонь и оставляем плов на 15 минут настояться.

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Еда