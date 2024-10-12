Готовим узбекский плов в казане с курицей

Узбекский плов в казане — не только вкусное и сытное блюдо, но и очень простое в приготовлении. Мы предлагаем попробовать более доступный и нежный вариант — с курицей. Однако этот рецепт можно использовать и с другими видами мяса, результат все равно будет восхитительным.
Ингредиенты
- Куриное филе — 500 г
- Рис жасмин — 500 г
- Лук — 3 штуки
- Крупная головка чеснока — 1 штука
- Морковь — 3 штуки
- Соль — по вкусу
- Перец — по вкусу
- Приправа для плова — 1 чайная ложка
- Растительное масло для жарки
Способ приготовления
- Нарезаем куриное филе на крупные куски. Солим и перчим. Также следует мелко измельчить луковицы.
- Заливаем дно казана растительным маслом на 1 сантиметр и ждем закипания. После — добавляем лук и курицу. Обжариваем на сильном огне пару минут, пока мясо не схватится, после чего убавляем огонь до минимума и тушим в течение получаса.
- Пока займемся морковью. Корнеплод следует измельчить на крупной терке и добавить в казан. Овощи с курицей будут тушиться еще 20 минут.
- Тщательно промываем рис, добавляем соль и приправу. Хорошо перемешиваем, чтобы специи равномерно распределились по крупе. Засыпаем рис к остальным ингредиентам ровным слоем.
- Кипятим воду и заливаем рис, так, чтобы вода покрыла его на 6 миллиметров.
- Почти готовый плов накрываем крышкой и тушим полчаса. Затем перемешиваем и оставляем еще на полчаса. После этого выключаем огонь и оставляем плов на 15 минут настояться.
В дополнении к узбекскому плову в казане рекомендуем приготовить аппетитную закуску: запеченный сладкий перец с чесноком и зеленью.