Готовим узбекский плов в казане с курицей

Узбекский плов в казане — не только вкусное и сытное блюдо, но и очень простое в приготовлении. Мы предлагаем попробовать более доступный и нежный вариант — с курицей. Однако этот рецепт можно использовать и с другими видами мяса, результат все равно будет восхитительным.

Ингредиенты

Куриное филе — 500 г

Рис жасмин — 500 г

Лук — 3 штуки

Крупная головка чеснока — 1 штука

Морковь — 3 штуки

Соль — по вкусу

Перец — по вкусу

Приправа для плова — 1 чайная ложка

Растительное масло для жарки

Способ приготовления

Нарезаем куриное филе на крупные куски. Солим и перчим. Также следует мелко измельчить луковицы. Заливаем дно казана растительным маслом на 1 сантиметр и ждем закипания. После — добавляем лук и курицу. Обжариваем на сильном огне пару минут, пока мясо не схватится, после чего убавляем огонь до минимума и тушим в течение получаса. Пока займемся морковью. Корнеплод следует измельчить на крупной терке и добавить в казан. Овощи с курицей будут тушиться еще 20 минут. Тщательно промываем рис, добавляем соль и приправу. Хорошо перемешиваем, чтобы специи равномерно распределились по крупе. Засыпаем рис к остальным ингредиентам ровным слоем. Кипятим воду и заливаем рис, так, чтобы вода покрыла его на 6 миллиметров. Почти готовый плов накрываем крышкой и тушим полчаса. Затем перемешиваем и оставляем еще на полчаса. После этого выключаем огонь и оставляем плов на 15 минут настояться.

В дополнении к узбекскому плову в казане рекомендуем приготовить аппетитную закуску: запеченный сладкий перец с чесноком и зеленью.