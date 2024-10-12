Гуакамоле: идеальная закуска из авокадо — простой рецепт

Гуакамоле — это традиционное мексиканское блюдо на основе авокадо, которое стало популярным во всем мире. Оно подается как соус, закуска или добавка к различным блюдам. Его свежий вкус идеально дополняет любые перекусы.

Ингредиенты

Авокадо — 3 шт.

Лайм (можно заменить лимоном) — 1 шт.

Томаты — 1-2 шт.

Репчатый лук — 1 маленькая луковица

Зубчики чеснока — 2 шт.

Кинза — 2-3 веточки

Соль поваренная пищевая — по вкусу

Черный молотый перец — по вкусу

Пошаговый рецепт

Авокадо разрежьте посередине, уберите косточку, а мякоть осторожно выньте ложкой. Разомните ее вилкой, пока не получится пюреобразная масса.

Из лайма или лимона выжмите сок, добавьте его к авокадному пюре. Это придаст блюду свежесть и предотвратит потемнение массы.

Помидоры, лук и чеснок нарежьте мелко (чеснок можно пропустить через чеснокодавку). Отправьте их к авокадо.

Кинзу тоже мелко нарубите и добавьте в смесь. Посолите, поперчите по вкусу.

Хорошо перемешайте все ингредиенты до однородной консистенции. При желании можно оставить небольшие кусочки авокадо для текстуры.

Подавайте гуакамоле сразу же с чипсами, тортильями или используйте как соус к основным блюдам.

Советы по приготовлению:

Выбирайте спелые авокадо: они должны быть мягкими, но не слишком, и легко разминаться вилкой.

Для более насыщенного вкуса добавьте мелко нарезанный острый перец чили.

Чтобы сохранить свежесть гуакамоле дольше, накройте его пищевой пленкой так, чтобы пленка касалась поверхности соуса.

Вот полезная информация о гуакамоле: