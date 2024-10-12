Гуакамоле: идеальная закуска из авокадо — простой рецепт
Гуакамоле — это традиционное мексиканское блюдо на основе авокадо, которое стало популярным во всем мире. Оно подается как соус, закуска или добавка к различным блюдам. Его свежий вкус идеально дополняет любые перекусы.
Ингредиенты
- Авокадо — 3 шт.
- Лайм (можно заменить лимоном) — 1 шт.
- Томаты — 1-2 шт.
- Репчатый лук — 1 маленькая луковица
- Зубчики чеснока — 2 шт.
- Кинза — 2-3 веточки
- Соль поваренная пищевая — по вкусу
- Черный молотый перец — по вкусу
Пошаговый рецепт
Авокадо разрежьте посередине, уберите косточку, а мякоть осторожно выньте ложкой. Разомните ее вилкой, пока не получится пюреобразная масса.
Из лайма или лимона выжмите сок, добавьте его к авокадному пюре. Это придаст блюду свежесть и предотвратит потемнение массы.
Помидоры, лук и чеснок нарежьте мелко (чеснок можно пропустить через чеснокодавку). Отправьте их к авокадо.
Кинзу тоже мелко нарубите и добавьте в смесь. Посолите, поперчите по вкусу.
Хорошо перемешайте все ингредиенты до однородной консистенции. При желании можно оставить небольшие кусочки авокадо для текстуры.
Подавайте гуакамоле сразу же с чипсами, тортильями или используйте как соус к основным блюдам.
Советы по приготовлению:
- Выбирайте спелые авокадо: они должны быть мягкими, но не слишком, и легко разминаться вилкой.
- Для более насыщенного вкуса добавьте мелко нарезанный острый перец чили.
- Чтобы сохранить свежесть гуакамоле дольше, накройте его пищевой пленкой так, чтобы пленка касалась поверхности соуса.
Вот полезная информация о гуакамоле:
- калорийность гуакамоле — около 160 ккал на 100 г;
- время приготовления: 10-15 минут.