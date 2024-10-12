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Гуакамоле: идеальная закуска из авокадо — простой рецепт

Гуакамоле — это традиционное мексиканское блюдо на основе авокадо, которое стало популярным во всем мире. Оно подается как соус, закуска или добавка к различным блюдам. Его свежий вкус идеально дополняет любые перекусы.

Гуакамоле: идеальная закуска из авокадо — простой рецепт
© globallookpress.com

Ингредиенты

  • Авокадо — 3 шт.
  • Лайм (можно заменить лимоном) — 1 шт.
  • Томаты — 1-2 шт.
  • Репчатый лук — 1 маленькая луковица
  • Зубчики чеснока — 2 шт.
  • Кинза — 2-3 веточки
  • Соль поваренная пищевая — по вкусу
  • Черный молотый перец — по вкусу

Пошаговый рецепт

Авокадо разрежьте посередине, уберите косточку, а мякоть осторожно выньте ложкой. Разомните ее вилкой, пока не получится пюреобразная масса.

Из лайма или лимона выжмите сок, добавьте его к авокадному пюре. Это придаст блюду свежесть и предотвратит потемнение массы.

Помидоры, лук и чеснок нарежьте мелко (чеснок можно пропустить через чеснокодавку). Отправьте их к авокадо.

Кинзу тоже мелко нарубите и добавьте в смесь. Посолите, поперчите по вкусу.

Хорошо перемешайте все ингредиенты до однородной консистенции. При желании можно оставить небольшие кусочки авокадо для текстуры.

Подавайте гуакамоле сразу же с чипсами, тортильями или используйте как соус к основным блюдам.

Советы по приготовлению:

  • Выбирайте спелые авокадо: они должны быть мягкими, но не слишком, и легко разминаться вилкой.
  • Для более насыщенного вкуса добавьте мелко нарезанный острый перец чили.
  • Чтобы сохранить свежесть гуакамоле дольше, накройте его пищевой пленкой так, чтобы пленка касалась поверхности соуса.

Вот полезная информация о гуакамоле:

  • калорийность гуакамоле — около 160 ккал на 100 г;
  • время приготовления: 10-15 минут.