Как выбрать «правильный» мед

Рынок продуктовых товаров наводнил поддельный мед. Да еще и цены кусаются. «Вечерняя Москва» разбиралась, как выбрать хороший продукт и не заплатить за него втридорога.

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Доля фальсификата меда в этом году увеличилась на 60 процентов, заявляют специалисты Роскачества. Цифра пугающая, учитывая, что за производителей меда в последние годы взялись серьезно: ввели штрафы за некачественный или несоответствующий заявленным данным продукт, разработали определенные требования к нему. Но вот незадача — некоторые предприимчивые граждане продолжают искать (и, к сожалению, находить) уловки, чтобы продать дешевый продукт по высокой цене.

Конечно, на первый взгляд выявить подделку не получится — обычному покупателю недоступны лабораторные исследования, поэтому приходится доверять этикетке и проверять подлинность в домашних условиях. Кстати, способы проверки продукта вполне доступны. Так, можно погрузить в мед хлеб: если продукт поддельный и содержит большое количество сиропа, то хлеб превратится в мягкую субстанцию. Или, например, можно смешать мед с водой в пропорции один к одному и добавить несколько капель йода: если продукт начнет синеть — наличие добавленного сахара очевидно. Данные виды проверки доступны только после покупки...

А как же выбрать качественный мед в магазине? Как бы это забавно ни звучало, но сейчас чаще всего подделывают мед липовый. Это один из самых популярных сортов. Критерий качественного продукта прост — он должен быть почти прозрачным. Натуральный липовый мед имеет чуть заметный желтоватый оттенок. Если цвет слишком яркий, перед вами — подделка. Еще один очевидный признак как качественного, так и поддельного меда — цена. Она не должна быть слишком низкой и слишком высокой. Оптимальная стоимость килограмма липового меда — 800 рублей. Если вам предлагают аналогичный объем за 1200 или за 500 рублей — это повод насторожиться.

Если мед приобретается на ярмарке, обратите внимание на наличие всех необходимых документов у продавца: не стесняйтесь их просить, это обезопасит вас от покупки плохого товара и позволит убедиться, что указанная география меда — не просто маркетинговый ход.

Другой популярный вид меда, который нередко подделывают, — акациевый. В данном случае также не сложно определить настоящий продукт. В первую очередь акациевый мед обладает едва уловимым запахом. Если аромат «бьет в нос», то, скорее всего, перед вами продукт с большим количеством сахарного сиропа. Натуральный акациевый мед стоит чуть дешевле липового — 650 рублей за килограмм. Нередко продавцы прибавляют его стоимость из-за якобы особой консистенции. Обратите внимание: такого понятия в данном случае нет, поэтому не дайте себя обмануть.

Мед на прилавках в супермаркетах также порой грешит поддельным происхождением. Насторожить опять же должна цена. Так, например, за якобы натуральный цветочный мед (500 граммов) просят всего 200 рублей. Но если внимательно взглянуть на состав и информацию о производителе, то становится ясно, что в продукте содержится много сахара и регион у него далеко не заявленный «медовый».

В целом при выборе меда не стоит рассчитывать, что дорого — значит хорошо. Напротив, в данном случае важна золотая середина.

Эликсир здоровья

Клеверный мед

Помогает при лечении гипертонии. Помогает нормализовать работу печени.

Липовый мед

Липовый мед нормализует кровообращение, очищает сосуды, успокаивает, улучшает сон.

Акациевый мед

Мед характеризуется противомикробным действием. Он является природным антибиотиком, способствующим очищению печени от шлаков и токсинов.

Вересковый мед

Мед зарекомендовал себя как надежный помощник при борьбе с головными болями. Хорошо влияет на систему ЖКТ.

Гречишный мед

Гречишный мед благотворно влияет на сердечно-сосудистую систему и помогает лечить заболевания дыхательных путей.