На что обратить внимание, чтобы не купить конфеты с червями внутри

Кондитер Понкратова: продукты с сильным запахом по соседству могут испортить вкус конфет. В конце сентября в Томске произошёл довольно неприятный случай: местный житель нашёл в батончиках отечественной марки червей. Каким образом в изделии могли завестись насекомые, рассказала повар-кондитер Анастасия Понкратова.

Почему в конфетах могли появиться черви

Какова причина появления непрошенных гостей в конфетах, выяснило издание Tomsk.mk.ru в беседе с поваром-кондитером и преподавателем колледжа индустрии питания Анастасией Понкратовой. По её словам, всё дело в неправильном хранении продукта. На это влияет:

слишком высокая или, наоборот, низкая для изделия влажность и температура;

насекомые могли отложить личинки на складе готовой продукции;

отсутствие герметичной упаковки. Когда начинается гниение, это создаёт идеальную среду для развития биологических организмов.

3 главные ошибки хранения сладостей

Кондитер назвала главные ошибки, которые временами допускаются при хранении сладостей.

Слишком низкая температура. Из-за этого на шоколаде и конфетах появляется белый налёт. Для здоровья он не опасен. Это жир, который выделяется из начинки и появляется на оболочке. Нарушение режима влажности в месте хранения. Если воды в воздухе слишком много, то печенье, например, не будет хрустеть и станет мягким, а шоколад и мармелад — липкими. Нарушение товарного соседства. Если рядом с кондитерскими изделиями хранить продукты с сильным запахом, они могут повлиять на вкус и аромат продукта.

Как нужно выбирать сладости в магазине

Чтобы не принести домой конфеты с жителями внутри, необходимо при выборе обратить внимание на несколько вещей:

рассмотрите упаковку. На ней не должно быть капель влаги;

внимательно прочтите этикетку, особенно мелкий шрифт: обратите внимание на состав и присутствие натуральных компонентов;

проверьте дату изготовления и срок реализации кондитерского изделия.

Как сохранить свежесть еды дольше

Что делать, чтобы еда дольше не портилась, рассказал шеф-повар Гиорги Мамардашвили. По его словам, одно из правил — не оставлять её на плите на ночь, и не только это. Подробнее советы шеф-повара можно прочесть здесь.