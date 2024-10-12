Рецепт абрикосового варенья с косточками

Лев Николаевич Толстой был настоящим сладкоежкой — ни одно чаепитие в Ясной Поляне не обходилось без десертов. В частности, на столе великого писателя всегда можно было увидеть абрикосовое варенье. Попробуем приготовить его на домашней кухне!

Ингредиенты

Сочные абрикосы — 2 кг

Косточки абрикоса — 450 г

Сахар — 2 кг

Лимонная цедра одного небольшого лимона (только желтая часть)

Способ приготовления

Промываем абрикосы, разрезаем на две части и вынимаем из мякоти косточки. Даем плодам высохнуть. Когда это произойдет, смешиваем абрикосы с сахаром. Обязательно выбирайте сочные абрикосы — своим нектаром фрукты должны растопить сахар. Переходим к сиропу. Для этого рецепта лучше выбрать кастрюлю побольше. Ставим ее на маленький огонь и кипятим абрикосовое варенье до образования пены. После — снимаем пенку, выключаем огонь и даем десерту полностью остыть. Пока ждем, можно заняться косточками. Их нужно залить кипятком и оставить на два часа. За это время верхняя часть косточки станет мягкой, и мы сможем извлечь самую ценную часть — сердцевину. Когда абрикосовое варенье остынет, вновь выставляем кастрюлю на слабый огонь и доводим сироп до кипения. Появившуюся пенку снимаем и добавляем в десерт ядра косточек с цедрой лимона. Тщательно перемешиваем и снимаем блюдо с огня — варенье готово!

Сладкое абрикосовое варенье хорошо сочетается с терпким, слегка горьковатым чаем. Можете заварить сенчу, ассам или травяной сбор с иван-чаем.