Рецепт абрикосового варенья с косточками

Прямиком из Ясной Поляны — абрикосовое варенье с косточками
Лев Николаевич Толстой был настоящим сладкоежкой — ни одно чаепитие в Ясной Поляне не обходилось без десертов. В частности, на столе великого писателя всегда можно было увидеть абрикосовое варенье. Попробуем приготовить его на домашней кухне!
Ингредиенты
- Сочные абрикосы — 2 кг
- Косточки абрикоса — 450 г
- Сахар — 2 кг
- Лимонная цедра одного небольшого лимона (только желтая часть)
Способ приготовления
- Промываем абрикосы, разрезаем на две части и вынимаем из мякоти косточки. Даем плодам высохнуть. Когда это произойдет, смешиваем абрикосы с сахаром. Обязательно выбирайте сочные абрикосы — своим нектаром фрукты должны растопить сахар.
- Переходим к сиропу. Для этого рецепта лучше выбрать кастрюлю побольше. Ставим ее на маленький огонь и кипятим абрикосовое варенье до образования пены. После — снимаем пенку, выключаем огонь и даем десерту полностью остыть.
- Пока ждем, можно заняться косточками. Их нужно залить кипятком и оставить на два часа. За это время верхняя часть косточки станет мягкой, и мы сможем извлечь самую ценную часть — сердцевину.
- Когда абрикосовое варенье остынет, вновь выставляем кастрюлю на слабый огонь и доводим сироп до кипения. Появившуюся пенку снимаем и добавляем в десерт ядра косточек с цедрой лимона. Тщательно перемешиваем и снимаем блюдо с огня — варенье готово!
Сладкое абрикосовое варенье хорошо сочетается с терпким, слегка горьковатым чаем. Можете заварить сенчу, ассам или травяной сбор с иван-чаем.