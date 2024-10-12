Варенье из крыжовника по рецепту Льва Толстого

В доме великого писателя царил практически культ еды. Супруга Льва Николаевича вспоминает, что ее муж часто переедал, но не мог отказать себе в удовольствии попробовать что-нибудь вкусненькое.

Предлагаем приготовить десерт, без которого не обходилось ни одно чаепитие в Ясной Поляне — варенье из крыжовника. Оно получается ароматным и в меру сладким. Советуем пробовать варенье из крыжовника в сочетании со сливочным кремом — получается волшебное сочетание.

Ингредиенты

Крыжовник — 1 кг

Сахар — 1,5 кг

Вода — 200 мл

Способ приготовления