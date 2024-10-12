$96.07-1.17105.11-1.40
Почта

Варенье из крыжовника: любимый десерт Льва Толстого

В доме великого писателя царил практически культ еды. Супруга Льва Николаевича вспоминает, что ее муж часто переедал, но не мог отказать себе в удовольствии попробовать что-нибудь вкусненькое.

Варенье из крыжовника по рецепту Льва Толстого
© globallookpress.com

Предлагаем приготовить десерт, без которого не обходилось ни одно чаепитие в Ясной Поляне — варенье из крыжовника. Оно получается ароматным и в меру сладким. Советуем пробовать варенье из крыжовника в сочетании со сливочным кремом — получается волшебное сочетание.

Ингредиенты

  • Крыжовник — 1 кг
  • Сахар — 1,5 кг
  • Вода — 200 мл

Способ приготовления

  1. Если не хотите натыкаться в варенье на жесткие части, то очистите ягоды от сухого кончика. Затем промойте их под проточной водой.
  2. Приступаем к готовке сиропа. Смешиваем в кастрюле воду с сахаром и ставим на огонь. Когда сироп закипит, добавляем ягоды и убавляем огонь до минимума. В таком виде ягоды будут вариться 5 минут. Кожица у крыжовника нежная, так что плоды будут лопаться — это нормально.
  3. Спустя 5 минут на поверхности варенья образуется пена — ее надо убрать. Советуем не выкидывать пенку, она ничуть не уступает варенью во вкусе!
  4. Снимаем варенье из крыжовника с огня и даем десерту остыть. Затем вновь выставляем кастрюлю на слабый огонь, доводим смесь до кипения и оставляем провариваться еще на 5 минут.