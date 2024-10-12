Варенье из крыжовника по рецепту Льва Толстого

Варенье из крыжовника: любимый десерт Льва Толстого
В доме великого писателя царил практически культ еды. Супруга Льва Николаевича вспоминает, что ее муж часто переедал, но не мог отказать себе в удовольствии попробовать что-нибудь вкусненькое.
Предлагаем приготовить десерт, без которого не обходилось ни одно чаепитие в Ясной Поляне — варенье из крыжовника. Оно получается ароматным и в меру сладким. Советуем пробовать варенье из крыжовника в сочетании со сливочным кремом — получается волшебное сочетание.
Ингредиенты
- Крыжовник — 1 кг
- Сахар — 1,5 кг
- Вода — 200 мл
Способ приготовления
- Если не хотите натыкаться в варенье на жесткие части, то очистите ягоды от сухого кончика. Затем промойте их под проточной водой.
- Приступаем к готовке сиропа. Смешиваем в кастрюле воду с сахаром и ставим на огонь. Когда сироп закипит, добавляем ягоды и убавляем огонь до минимума. В таком виде ягоды будут вариться 5 минут. Кожица у крыжовника нежная, так что плоды будут лопаться — это нормально.
- Спустя 5 минут на поверхности варенья образуется пена — ее надо убрать. Советуем не выкидывать пенку, она ничуть не уступает варенью во вкусе!
- Снимаем варенье из крыжовника с огня и даем десерту остыть. Затем вновь выставляем кастрюлю на слабый огонь, доводим смесь до кипения и оставляем провариваться еще на 5 минут.