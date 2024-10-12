Восемь морковных десертов, которые легко приготовить дома

Хотите удивить близких необычным лакомством? Или готовитесь к скорому приходу гостей? Угощения с морковью — то, что вам нужно! Приводим рецепты 8 морковных десертов, которые легко приготовить дома: в духовке и без, с кремом, сухофруктами и не только.

Классический морковный пирог

Очищенная тертая морковка — 250 г

Яйца С1 — 2 шт.

Сахар белый — 100 г

Пшеничная мука — 80 г

Растительное масло — 30 мл

Разрыхлитель — 10 г

Сливочное масло — 10 г

Соль — щепотка

Муку просейте, соедините с другими сухими ингредиентами. Тертую морковь смешайте с яйцами и растительным маслом. Соедините 2 полученные смеси, замесите однородное тесто. Смажьте форму для выпечки сливочным маслом, влейте тесто и разровняйте. Выпекайте 30–40 минут на 180 градусах.

Морковные кексы с апельсиновой цедрой

Измельченная на мелкой терке морковь — 300 г

Яйца — 2 шт.

Сахар белый — 100 г

Мука пшеничная — 180 г

Масло растительное — 100 мл

Разрыхлитель — 1 ч. л.

Цедра апельсина — 1 ст. л.

Апельсин — 1/2 шт.

Смешайте измельченную морковь с цитрусовой цедрой. В отдельной емкости взбейте яйца с сахаром, затем порционно, не переставая мешать, влейте масло. Смешайте просеянную муку с разрыхлителем, порционно всейте к яичной смеси, хорошо перемешивая в процессе (не допускайте образования комочков). Далее вмешайте в тесто морковку и влейте сок половинки апельсина. Распределите тесто по формам для кексов (заливайте их примерно на 1/3, так как выпечка еще поднимется). Готовьте 15 минут на 180 градусах.

Морковный торт на сковороде без выпекания

Морковь, измельченная на мелкой терке, — 150 г

Яйца С2 — 2 шт.

Сахар белый — 50 г

Кефир — 75 мл

Творог мягкий — 200 г

Мука пшеничная — 1/4 стакана

Геркулес измельченный — 1/4 стакана

Разрыхлитель — 1 ч. л.

Корица молотая — 1 ч. л.

Сахарная пудра — по вкусу

Растительное масло — 1–2 ст. л.

Смешайте морковку с яйцами, корицей, сахаром и кефиром. Далее всейте муку с разрыхлителем. Порционно введите измельченные геркулесовые хлопья, замесите тесто. Разогрейте масло на сковороде, выложите примерно 1/4 теста тонким коржиком, жарьте по 2–4 минуты с обеих сторон. Приготовьте еще 3 коржика. Сделайте крем из смеси творога и сахарной пудры, смажьте им коржи и сложите торт. Поставьте десерт в холодильник на 4–6 часов или на ночь.

Торт-пятиминутка в микроволновке

Мелко натертая морковь — 60 г

Молоко — 100 мл

Сахар белый — 50 г

Сыр сливочный — 75 г

Жирные сливки (33% или больше) для взбивания — 75 мл

Мука пшеничная — 90 г

Масло растительное — 30 мл

Разрыхлитель — 5 г

Грецкие орехи очищенные измельченные — 25 г

Имбирь молотый — 1/2 ч. л.

Корица молотая — 1 ч. л.

Мускатный орех молотый — на кончике ножа

Соль — на кончике ножа

Сахарная пудра — 1 ст. л.

Соедините морковку с орехами, сахаром, солью, молоком и маслом, добавьте пряности. Далее вмешайте просеянную муку с разрыхлителем, замесите тесто. Распределите тесто по кружкам или тарелочкам для жульена, поставьте в микроволновку на 4–5 минут на мощности 900. Разрежьте бисквиты на 2 части поперек. Взбейте сливки до кремовой консистенции, добавьте к ним сыр и пудру. Смажьте коржи кремом и соберите тортик.

Морковный бисквит с орехами и сгущенкой

Морковь, измельченная на мелкой терке, — 300 г

Сахар белый — 150 г

Мука пшеничная — 150 г

Масло сливочное 82,5% — 130 г + 10 г для смазывания

Яйца — 2 шт.

Грецкие орехи без скорлупы дробленые — 100 г

Разрыхлитель — 1/2 ч. л.

Ванилин — на кончике ножа

Сгущенное молоко — 1/2 банки

Сметана 20% — 100 г

Лимон — 1/2 шт.

Растопите масло. С помощью блендера взбейте яйца, вмешайте сахар. Не переставая мешать, добавьте масло, ванилин и разрыхлитель. Далее с помощью миксера вмешайте морковку. Порционно вмешайте просеянную муку, всыпьте орехи, тщательно перемешайте ложкой. Смажьте форму оставшимся кусочком масла. Влейте в нее тесто, готовьте на 180 градусах 60 минут. Пока бисквит выпекается, соедините сгущенку и сметану, влейте сок половинки лимона. Смажьте кремом получившийся бисквит.

Морковное печенье с орехами

Мелко натертая морковь — 250 г

Мука пшеничная — 250 г

Масло сливочное — 100 г

Грецкие орехи без скорлупы — 50 г

Разрыхлитель — 2 ч. л.

Сахар белый — 150 г

Выложите масло на стол, чтобы оно чуть-чуть размягчилось. Затем в глубокой миске тщательно смешайте с сахаром. Далее вмешайте морковь до однородности. Всейте муку с разрыхлителем, замесите тесто. Застелите противень пергаментом. Выложите на него шарики из теста, сохраняя расстояние между ними. Украсьте каждый шарик половинкой грецкого ореха. Выпекайте 20–25 минут на 180 градусах.

Морковный торт из детства

Мелко натертая морковь — 300 г

Мука пшеничная — 250 г

Яйца — 3 шт.

Сахар белый — 200 г

Разрыхлитель — 10 г

Масло растительное — 150 мл

Корица — 1 ч. л.

Измельченный миндаль (можно заменить грецкими орехами) — 100 г

Сметана (можно заменить творожным сыром) — 300 г

Сахарная пудра — 100 г

Смешайте муку с разрыхлителем и корицей. В отдельной емкости взбейте яйца с сахаром до пышности, затем влейте масло и всыпьте тертую морковку, хорошо перемешайте. Порционно, не переставая мешать, введите мучную смесь. Перелейте тесто в форму, смазанную небольшим количеством масла. Выпекайте на 180 градусах 40–50 минут до румяности. Разрежьте корж пополам, смажьте смесью сметаны и пудры, сложите тортик. Верхушку торта также смажьте кремом, посыпьте дроблеными орешками.

Еврейский цимес с сухофруктами

Морковка — 1 шт.

Чернослив — 50 г

Курага — 50 г

Изюм — 50 г

Оливковое масло — 1 ст. л.

Мед — 1 ст. л.

Корица молотая и другие пряности по вкусу — щепотка

Сухофрукты промойте и залейте кипятком, оставьте на 15 минут. Морковку нарежьте кружочками, выложите в сковороду с разогретым маслом и жарьте на среднем огне до легкой румяности. Выложите в сковороду мед, перемешайте и жарьте, пока овощи не карамелизуются. Следом всыпьте сухофрукты, влейте немного воды, посыпьте пряностями. Тушите до испарения жидкости и размягчения моркови.

Это была подборка очень вкусных и простых в приготовлении морковных десертов. Теперь вы знаете, чем порадовать себя, близких и друзей!