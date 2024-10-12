Рецепт узбекского плова в казане с бараньим салом

Узбекский плов в казане с бараньим салом — согревающий осенний ужин
Холодными осенними вечерами хочется согреваться теплой и сытной едой. Узбекский плов в казане с бараньим салом станет не только отличный вариантом такого ужина, но и наполнит дом аппетитным ароматом.
Не стоит бояться сала. Чтобы сделать рецепт сбалансированным, мы рекомендуем взять за основу лопатку баранины — она совсем не жирная. В итоге растопленное сало будет мягко обволакивать рис и придаст мясу восхитительный аромат.
Ингредиенты
- Лопатка баранины — 400 г
- Бараний жир — 200 г
- Рис для плова — 750 г
- Лук — 3 штуки
- Морковь — 3 штуки
- Соль — по вкусу
- Перец — по вкусу
- Приправа для плова — 2 чайные ложки
Способ приготовления
- Нарезаем баранину на средние куски. Солим и перчим. Соломкой нарезаем морковь и лук.
- На дно казана выкладываем жир. Когда он хорошо разогреется, добавляем баранину и слегка обжариваем ее. После — кладем лук и морковь. Вливаем четыре стакана воды и доводим до кипения.
- Тщательно промываем рис и засыпаем им остальные ингредиенты. Когда вода выкипит, проделаем в рисе несколько углублений. В них следует залить немного воды, чтобы блюдо не подгорело.
- Накрываем казан крышкой, убавляем огонь до минимума и оставляем тушиться 30 минут.