Рецепт узбекского плова в казане с бараньим салом

Холодными осенними вечерами хочется согреваться теплой и сытной едой. Узбекский плов в казане с бараньим салом станет не только отличный вариантом такого ужина, но и наполнит дом аппетитным ароматом.

Не стоит бояться сала. Чтобы сделать рецепт сбалансированным, мы рекомендуем взять за основу лопатку баранины — она совсем не жирная. В итоге растопленное сало будет мягко обволакивать рис и придаст мясу восхитительный аромат.

Ингредиенты

Лопатка баранины — 400 г

Бараний жир — 200 г

Рис для плова — 750 г

Лук — 3 штуки

Морковь — 3 штуки

Соль — по вкусу

Перец — по вкусу

Приправа для плова — 2 чайные ложки

Способ приготовления