$96.07-1.17105.11-1.40
Почта

Узбекский плов в казане с бараньим салом — согревающий осенний ужин

Холодными осенними вечерами хочется согреваться теплой и сытной едой. Узбекский плов в казане с бараньим салом станет не только отличный вариантом такого ужина, но и наполнит дом аппетитным ароматом.

Рецепт узбекского плова в казане с бараньим салом
© globallookpress.com

Не стоит бояться сала. Чтобы сделать рецепт сбалансированным, мы рекомендуем взять за основу лопатку баранины — она совсем не жирная. В итоге растопленное сало будет мягко обволакивать рис и придаст мясу восхитительный аромат.

Ингредиенты

  • Лопатка баранины — 400 г
  • Бараний жир — 200 г
  • Рис для плова — 750 г
  • Лук — 3 штуки
  • Морковь — 3 штуки
  • Соль — по вкусу
  • Перец — по вкусу
  • Приправа для плова — 2 чайные ложки

Способ приготовления

  1. Нарезаем баранину на средние куски. Солим и перчим. Соломкой нарезаем морковь и лук.
  2. На дно казана выкладываем жир. Когда он хорошо разогреется, добавляем баранину и слегка обжариваем ее. После — кладем лук и морковь. Вливаем четыре стакана воды и доводим до кипения.
  3. Тщательно промываем рис и засыпаем им остальные ингредиенты. Когда вода выкипит, проделаем в рисе несколько углублений. В них следует залить немного воды, чтобы блюдо не подгорело.
  4. Накрываем казан крышкой, убавляем огонь до минимума и оставляем тушиться 30 минут.