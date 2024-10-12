Шеф-повар рассказал, как разнообразить классическую шарлотку

«Будет вкусно»: шеф-повар Копылов раскрыл три способа разнообразить классическую шарлотку
Исследование показало, что чаще всего россияне ищут в Сети рецепты шарлотки. Этот вкусный пирог актуален в любое время года. Традиционно в его составе присутствуют тесто и яблоки. Можно ли сделать классический рецепт еще вкуснее, «Вечерняя Москва» узнала у шеф-повара Бориса Копылова.
По его словам, существует стандартный рецепт, и более оригинального еще не придумали. Но самая вкусная шарлотка получается с использованием яблок сорта «антоновка».
«Хотя понятно, что антоновка не растет во Франции, откуда к нам пришел рецепт. И все же с этим сортом десерт получается самым вкусным», — рассказал шеф-повар.
Чтобы поэкспериментировать с классическим рецептом, можно изменить рецепт бисквита, отметил эксперт.
«Можно сделать вместо обычного бисквита шоколадный. Такая шарлотка очень нравится детям», — посоветовал собеседник «ВМ».
Еще один вариант — взять обычный бисквит и прослоить его. Для этого понадобится подготовить яблоки для шарлотки так же, как и для штруделя — с изюмом, орехами, корицей.
«Можно перемешать эту массу с тестом или налить его часть на форму, сверху положить массу и дальше залить оставшееся тесто», — объяснил Копылов.
Кроме того, поэкспериментировать можно и с начинкой пирога, хотя его уже сложно будет назвать шарлоткой. Шеф-повар предложил заменить привычные яблоки на айву или грушу.
«С грушей будет сложнее, потому что это очень нежный фрукт, который может развалиться. Она по структуре более нежная, чем яблоко. Айва — достаточно пресный продукт, поэтому понадобится больше сахара. Но будет вкусно, я в этом уверен», — заключил собеседник «ВМ».