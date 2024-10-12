Многие хозяйки мечтают украсить стол деликатесами, поэтому перед ними встает вопрос, как выбрать черную икру. Существует три проверенных временем метода приобрести этот продукт и не разочароваться.

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Во-первых, некоторые думают, что чем чернее икра, тем она лучше, но в действительности все наоборот — больше ценится икра со светлым зерном. Чтобы не ошибиться, нужно отличать виды осетровых рыб. Самая дорогая черная икра — белужья. Икринки крупные, достигают 3,5 мм. Цвет такого продукта — серовато-серебристый, а оболочка настолько тонкая, что она буквально тает во рту. Осетровая же икра более мелкая, размер икринок — 2,5 мм. Она может быть серой или серовато-коричневой. По вкусу эти две икры мало отличаются. Самая доступная черная икра — севрюжья. Она, как правило, мелкая, а по цвету — темно-серая или черная.

Во-вторых, обратите внимание на зрелость и способ обработки. Зернистую икру засаливают сухим способом, при этом икринки остаются целыми и легко отделяются друг от друга. Иногда такой продукт пастеризуют, чтобы он мог храниться дольше, обычно до 24 месяцев. При этом важно отметить, что после тепловой обработки икринки становятся более тугими, а вкус — менее ярким. Самая редкая икра — ястычная, поскольку на нее невысокий спрос.

В-третьих, помните, что черная икра не может быть дешевой. Как правило, стоимость за 50 грамм этого продукта начинается от 2500 рублей. Кроме того, обращайте внимание на производителя. Покупайте икру только у сертифицированных аквакультурных хозяйств.

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