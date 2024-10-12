Идеальный рецепт хрустящей квашеной капусты

Квашеная капуста — любимое блюдо многих поколений россиян. Даже Екатерина II не могла устоять перед её вкусом, а рассол из квашеной капусты использовала в косметических процедурах.

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Однако не всегда удается насладиться идеальной квашеной капустой — хрустящей и сочной. Поэтому мы предлагаем приготовить её самостоятельно и получать удовольствие от любимого вкуса всю зиму.

Ингредиенты

Кочан капусты — 2 кг;

Морковка — 2 шт;

Соль — 50 г.

Способ приготовления

Тщательно промойте кочан и оставьте его высыхать. Несколько верхних листов отложите в сторону — они пригодятся позже. Затем разрежьте капусту на четыре части и нашинкуйте в виде тонкой длинной соломки; Морковь измельчите на крупной терке. После необходимо смешать ее вместе с капустой в большом тазике; Всыпьте соль в овощи и аккуратно перемешайте их руками. Важно не мять капусту слишком сильно, она и так пустит сок; Затем возьмите эмалированную кастрюлю и установите её на поддон. Дно застелите половиной отложенных листьев капусты. После этого начинайте заполнять тару овощами. Выкладывайте их горстями, каждый слой уплотняя деревянной колотушкой. Когда овощей не останется — накройте емкость оставшимися листьями капусты; Квашеную капусту следует накрыть тарелкой, а затем марлей и поставить сверху груз. В качестве груза можно использовать банку с водой. Емкость с капустой должна настаиваться при комнатной температуре в течение нескольких дней; На поверхности капусты образуется пена, в воздухе появится характерный запах брожения, а сок станет мутным — это сигнал, что пришло время снять груз, марлю, тарелку и верхние листья. С помощью скалки сделайте несколько проколов в капустном слое, чтобы сок мог свободно вытекать. Затем хорошо промойте верхние листья под проточной водой. После этого верните листья, тарелку, марлю и груз на место; Пена продолжит образовываться на капусте. Ее предстоит убирать сразу же после появления и повторять процедуру прокалывания и промывания верхних листьев. Капуста будет кваситься 3–4 дня. В этот период проверяйте ее хотя бы раз в сутки. Когда пена перестанет образовываться и сок станет прозрачным, квашеная капуста будет готова.

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