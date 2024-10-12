Рецепт диетического десерта из творога

Легкий, полезный и диетический десерт можно приготовить без сахара и лишних калорий. Он понравится не только взрослым, но и детям и не навредит фигуре — всего 124 ккал на 100 г.

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На четыре порции возьмите 500 г творога, 100 г йогурта, один банан, 50 г клубники и ванилин по вкусу.

Соедините в глубокой миске творог и йогурт, добавьте щепотку ванилина и корицы для вкуса. Пробейте все погружным блендером до полной однородности.

Бананы нарежьте кольцами, клубнику промойте и нарежьте колечками. Возьмите стаканы и выложите в них слои: творог, следом клубнику, потом снова творог и сверху бананы. Сверху накройте слоем творога. Блюдо готово!

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