Рецепт для похудения: мясо по-грузински с орехами

Нежное мясо с интересными ореховыми нотками. Оно никогда не надоест и не навредит фигуре — 375 ккал на 100 г.

На пять порций возьмите 700 г мяса, луковицу, стакан грецких орехов, 2 г кинзы и кориандра и грузинскую аджику по вкусу.

Нарежьте мясо кусочками, залейте водой, добавьте аджики и поставьте на огонь. Как только вода закипит, уменьшите огонь и тушите полчаса.

После этого добавьте мелко нарезанный лук и тушите еще 40 минут. Добавьте измельченные орехи, кинзу и кусок хлеба. Доведите до готовности еще 5–10 минут. Попробуйте на вкус и добавьте соль или перец. Блюдо готово!

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