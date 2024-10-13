Рецепт узбекской слоеной самсы

Самса — это популярное блюдо узбекской кухни, представляющее собой слоеные пирожки с мясной начинкой, которые пекутся в духовке. Секрет идеальной самсы заключается в правильной технике замеса теста и выборе начинки. Этот рецепт поможет вам приготовить настоящую узбекскую слоеную самсу у себя дома.

Ингредиенты

Мука — 500 г

Вода — 200 мл

Соль — 1 ч. л.

Сливочное масло — 100 г (для теста)

Баранина (или говядина) — 500 г

Лук репчатый — 2–3 шт.

Сало курдючное — 100 г (по желанию)

Соль и перец — по вкусу

Зира — 1 ч. л.

Яичный желток — для смазывания

Пошаговый рецепт

В глубокой миске смешайте муку и соль. Постепенно добавляйте воду и замесите плотное тесто. Оставьте его на 30 минут, накрыв полотенцем. После этого раскатайте тесто в тонкий пласт.

Смажьте раскатанное тесто растопленным сливочным маслом и сверните в рулет. Поставьте его в холодильник на 20–30 минут, чтобы тесто «отдохнуло».

Мелко нарежьте мясо, лук и курдючное сало (если используете). Добавьте соль, перец и зиру. Хорошо перемешайте начинку.

Нарежьте рулет из теста на небольшие кусочки, раскатайте каждый в круглую лепешку. В центр положите 1–2 столовые ложки начинки. Закрепите края треугольником.

Разогрейте духовку до 200°C. Выложите самсу на противень, застеленный пергаментной бумагой. Смажьте верхушки самсы яичным желтком. Выпекайте в духовке 30–40 минут до золотистой корочки.

Советы по приготовлению:

Тесто для самсы нужно раскатывать очень тонко, чтобы оно получилось слоеным;

Начинка должна содержать много лука — это придаст блюду сочность;

Если не любите курдючное сало, можно заменить его, добавив немного сливочного масла в начинку.

Вот полезная информация о пищевой ценности самсы: