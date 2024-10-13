Рецепт узбекской слоеной самсы

Узбекская слоеная самса: рецепт вкусной выпечки
Самса — это популярное блюдо узбекской кухни, представляющее собой слоеные пирожки с мясной начинкой, которые пекутся в духовке. Секрет идеальной самсы заключается в правильной технике замеса теста и выборе начинки. Этот рецепт поможет вам приготовить настоящую узбекскую слоеную самсу у себя дома.
Ингредиенты
Мука — 500 г
Вода — 200 мл
Соль — 1 ч. л.
Сливочное масло — 100 г (для теста)
Баранина (или говядина) — 500 г
Лук репчатый — 2–3 шт.
Сало курдючное — 100 г (по желанию)
Соль и перец — по вкусу
Зира — 1 ч. л.
Яичный желток — для смазывания
Пошаговый рецепт
В глубокой миске смешайте муку и соль. Постепенно добавляйте воду и замесите плотное тесто. Оставьте его на 30 минут, накрыв полотенцем. После этого раскатайте тесто в тонкий пласт.
Смажьте раскатанное тесто растопленным сливочным маслом и сверните в рулет. Поставьте его в холодильник на 20–30 минут, чтобы тесто «отдохнуло».
Мелко нарежьте мясо, лук и курдючное сало (если используете). Добавьте соль, перец и зиру. Хорошо перемешайте начинку.
Нарежьте рулет из теста на небольшие кусочки, раскатайте каждый в круглую лепешку. В центр положите 1–2 столовые ложки начинки. Закрепите края треугольником.
Разогрейте духовку до 200°C. Выложите самсу на противень, застеленный пергаментной бумагой. Смажьте верхушки самсы яичным желтком. Выпекайте в духовке 30–40 минут до золотистой корочки.
Советы по приготовлению:
- Тесто для самсы нужно раскатывать очень тонко, чтобы оно получилось слоеным;
- Начинка должна содержать много лука — это придаст блюду сочность;
- Если не любите курдючное сало, можно заменить его, добавив немного сливочного масла в начинку.
Вот полезная информация о пищевой ценности самсы:
- калорийность самсы — около 300 ккал на 100 г.;
- время приготовления: 1 час 30 минут.