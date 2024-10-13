В Сети появился рецепт супа для похудения, который готовится за 10 минут
С наступлением осени многие люди сталкиваются с трудностями в контроле веса, так как увеличивается потребность в энергии для поддержания температуры тела в холодное время года. Помимо этого, снижается уровень витамина D.
Способом борьбы с этой проблемой могут стать горячие питательные супы. Новый рецепт супа, предложенный блогером Сарой Бернардо, включает 38 граммов белка и содержит 459 калорий на порцию.
При этом время приготовления составляет всего 10 минут. Суп содержит морковь, сельдерей, лук, чечевицу, фасоль и курицу, готовится на овощном бульоне, что делает его легким и питательным, написал «Доктор Питер».
Эндокринолог Зухра Павлова подтверждает, что такие супы могут способствовать похудению благодаря выработке гормонов насыщения и наличию твердых компонентов, которые требуют тщательного пережевывания.
Специалисты отмечают, что включение питательных супов в рацион может стать эффективным методом контроля веса в холодное время года, обеспечить организм необходимыми веществами.
Ранее гастроэнтеролог Людмила Сухорукова посоветовала людям с проблемами ЖКТ отказаться от жирных супов.
Также сообщалось, что в России выросли продажи аналогов нашумевшего препарата «Оземпик» для похудения.
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