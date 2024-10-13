Три рецепта овощного пирога

Питательные блюда согреют и насытят вас даже в самый холодный вечер.

© Чемпионат.com

«Поделюсь рецептами овощных пирогов, чтобы вы попробовали необычные сочетания ингредиентов и разнообразили меню».

Осетинский пирог, французский киш, итальянский кальцоне, турецкая лепёшка пиде — всё это разновидности овощного пирога. Такая выпечка особенно актуальна осенью, когда наступает пора собирать урожай.

У овощного пирога есть несколько преимуществ. Во-первых, в нём содержится много питательных веществ. Во-вторых, овощной пирог можно подавать не только в виде дополнения к чаепитию, но и в качестве главного или второго блюда.

Для несладкой выпечки часто используется дрожжевое или слоёное тесто. Можно поэкспериментировать, добавив альтернативные виды муки: гречневую, рисовую, кукурузную. Для начинки подойдут практически все овощи.

Киш с тыквенным пудингом и капустой

Тыква, капуста и сыр — затейливое сочетание, которое точно стоит попробовать.

Ингредиенты:

Для теста:

пшеничная мука — 220 г;

сливочное масло — 140 г;

сливочное масло (для смазывания) — 10 г;

яичный желток — 1 шт.;

холодная вода — 2 ст. л.;

соль — по вкусу.

Для начинки:

яйца (крупные) — 4 шт.;

сыр пармезан — 80 г;

сыр творожный — 150 г;

сушёный чеснок — 2 головки;

тимьян — 1 веточка;

сметана 30-процентной жирности — 30 г;

запечённая/отварная тыква — 300 г;

капуста (цветная, брокколи, романеско) — 300–400 г;

соль — по вкусу.

Способ приготовления:

1. Для приготовления блюда вам понадобится запечённая или отварная тыква.

Если будете использовать запечённую тыкву. Очистите её от кожицы и семян, нарежьте крупными, одинаковыми по размеру кусками. Натрите ломтики оливковым маслом и солью. По желанию можете добавить корицу, шалфей, тимьян или розмарин.

Выложите на противень, застеленный пергаментом, и запекайте при 220°С в течение 20–30 минут в режиме конвекции до размягчения. Дайте остыть и используйте для начинки или как отдельный компонент для других блюд.

Если хотите использовать отварную тыкву, то очистите её от кожицы и зёрен, нарежьте средними кусочками, залейте горячей подсоленной водой и, закрыв кастрюлю крышкой, варите 15–20 минут.

2. Взбейте мякоть запечённой или отварной тыквы блендером до однородного состояния. Затем добавьте в тыквенную массу яйца, творожный сыр и сметану. Хорошо перемешайте.

3. Натрите пармезан на мелкой тёрке. Добавьте его, сушёный чеснок и тимьян к тыкве и перемешайте. Посолите массу по вкусу.

4. Просейте муку, смешайте её со 140 г сливочного масла и солью, разотрите руками до состояния крошки.

Для приготовления песочного теста идеально подойдёт стационарный миксер с лопатками: он быстро перемешает массу до однородной консистенции, не нагревая её.

5. Добавьте яичный желток, перемешайте. Постепенно добавляйте холодную воду, не переставая перемешивать.

6. Тщательно вымесите тесто до однородной консистенции. Не допускайте его нагревания.

Если поверхность теста трескается и не «вяжется», можно добавить ещё немного холодной воды.

7. Упакуйте готовое тесто в пищевую плёнку и уберите в холодильник на 30 минут.

8. Смажьте форму для запекания 10 г сливочного масла. Раскатайте тесто и переложите его в форму для запекания с бортиком (диаметр не менее 24 см).

9. Залейте начинку в подготовленный корж, сверху разложите крупные соцветия капусты, слегка утопив их в массу.

10. Отправьте киш запекаться при 190°С на 10 минут, затем уменьшите нагрев до 160°С и выпекайте в режиме верхнего и нижнего жара до полного уплотнения в центре. Готовность можно проверить, слегка нажав ложкой на поверхность: плотность в центре должна быть такой же, как и у бортиков.

Перед нарезанием и подачей дайте пирогу остыть.

Тарт с томатами и томатным крем-чизом

Насыщенный вкус томатов и нежный сырный акцент на тонком тесте — отличная идея для сытной закуски.

Ингредиенты:

Для теста:

пшеничная мука — 150 г;

сливочное масло — 115 г;

сыр чеддер, грюйер или грано падано — 160 г;

чёрный молотый перец — 1–2 г;

морская соль — 6 г;

желток — 2 шт.

Для томатной начинки:

сочные томаты одинакового небольшого размера — 600–700 г;

соль морская — 6–8 г;

оливковое масло — 1/2 ст. л.;

чеснок — 1 зубчик;

свежий розмарин — 1 веточка.

Для намазки:

творожный сыр — 50 г;

вяленые томаты — 40 г;

анчоусы — 15 г;

каперсы — 15 г;

чеснок — 1 зубчик;

соус барбекю — 2,5 ст. л.

Способ приготовления:

1. Натрите сыр на мелкой тёрке. Смешайте муку с желтками и сливочным маслом до образования однородной текстуры. Вмешайте тёртый сыр и соль. Вымесите тесто до гладкой текстуры.

Если тесто рвётся, добавьте 1-2 ч. л. холодной воды и продолжите интенсивно замешивать.

2. Заверните готовое тесто в пищевую плёнку и оставьте на 30 минут.

3. Измельчите розмарин. Почистите и измельчите чеснок. Отрежьте у томатов плодоножку и донышко, разрежьте каждый помидор пополам. Сдобрите томаты специями и оливковым маслом, равномерно распределите специи руками.

4. Для намазки пробейте все компоненты блендером до однородной или рыхлой текстуры.

5. Раскатайте тесто 3–4 мм толщиной, выложите его в форму для запекания. Сформируйте ровные бортики высотой, равной высоте томатов. Положите намазку на дно и разровняйте, сверху расположите томаты.

6. Отправьте тарт в прогретую до 160°С духовку в режиме конвекции на 30–50 минут.

Открытый овощной пирог

Этот рецепт из британской кухни. Его особенность – в сытной картофельной начинке с луком-пореем и сырной корочкой сверху.

Ингредиенты:

картофель — 600 г;

лук-порей — 2 шт.;

сливочное масло — 20 г;

чеснок — 1 зубчик;

шпинат свежий — 200 г или свежемороженый листовой — 150 г;

творожный сыр — 5 ст. л.;

красный чеддер — 150 г;

соль — 1/2 ч. л.

Для теста:

пшеничная мука — 100 г;

цельнозерновая мука — 100 г;

копчёная паприка — 1/4 ч. л.;

сливочное масло — 100 г;

яйцо — 1 шт.

Способ приготовления:

1. Почистите картофель и нарежьте крупными кубиками. Мелко нарежьте лук-порей. Очистите чеснок и раздавите его. Нарежьте шпинат. Натрите сыр чеддер на мелкой тёрке.

2. Взбейте яйцо в миске. Охладите и нарежьте кубиками сливочное масло.

3. Чтобы приготовить тесто, положите оба вида муки, паприку, масло и соль в чашу кухонного комбайна (или блендера) и взбивайте, пока смесь не станет похожа на хлебные крошки.

4. Добавьте в массу яйцо и взбивайте, пока не получится тесто (добавьте немного холодной воды, чтобы оно схватилось получше).

5. Раскатайте тесто и выложите его на 20-сантиметровую металлическую бисквитную форму. Пока занимаетесь начинкой, уберите форму с тестом в холодильник.

6. Отварите картофель в кипящей подсоленной воде до готовности, затем слейте воду.

7. Обжарьте лук-порей на сковороде в небольшом количестве масла до мягкости, затем добавьте чеснок и готовьте ещё минуту. Положите шпинат и готовьте до тех пор, пока он не осядет.

Если вы используете свежемороженый листовой шпинат, то его предварительно следует разморозить и дать стечь жидкости. При добавлении в сковороду готовьте его, помешивая, пока он хорошо не смешается с начинкой.

Затем добавьте в массу творожный сыр.

8. Разогрейте духовку до 170°С. Переложите лук-порей, шпинат и картофель в большую миску. Добавьте 3/4 чеддера и оставшиеся специи. Перемешайте всё вместе, затем выложите в форму для выпечки. Если у вас осталось лишнее тесто, то его всегда можно раскатать в длинные полоски, нарезать ножом для пиццы и использовать для декора пирога.

9. Посыпьте оставшимся сыром и запекайте в духовке 40–45 минут или до золотистого цвета. Охладите в форме в течение 10 минут, затем аккуратно достаньте и подавайте к столу.