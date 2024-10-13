Рецепт масла из грибов

Грибы относятся к категории полезных продуктов питания. Они лежат в основе многих интересных блюд. Повар Юлия Архипова рассказала, как из любых грибов можно приготовить вкусное масло.

Хорошо промойте грибы, если они требуют предварительной варки, отварите. Затем отправьте на сковороду и обжарьте на растительном масле.

В отдельной посуде обжарьте лук с чесноком и солью. По желанию добавьте специи и зелень.

Когда грибы приготовятся, соедините их с овощами и перемешайте. Выложите пачку масла из холодильника, чтобы оно стало комнатной температуры.

Введите масло в грибы и перемешайте до однородного состояния. После этого заверните в пленку, придайте форму и заморозьте, передают «Белновости».

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