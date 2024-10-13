Как выбрать пекинскую капусту: четыре лайфхака

Врачи советуют осенью употреблять больше овощей, чтобы укрепить иммунитет, поэтому многие задумываются, как выбрать пекинскую капусту. Существует четыре лайфхака, как приобрести этот продукт и не прогадать.

Первое, на что стоит обратить внимание, — цвет кочана. Пекинская капуста должна быть зеленоватой или белой. Чем насыщеннее цвет, тем овощ более хрустящий и сочный. Чего точно не должно быть на листочках, это коричневых пятен или желтизны, поскольку это признаки несвежести овоща.

Второй шаг на пути к приобретению вкусной пекинской капусты — внимательно осмотреть листья. У основания они должны быть плотными и толстыми, а к кончику кочана становиться нежными и мягкими. Желтые и пожухлые листья — признак испорченности продукта. Обязательно осмотрите кочан на предмет жучков, которые могут прятаться между листьями, а также личинок разных насекомых.

Третий лайфхак — пощупать кочан. Он должен быть плотным, но не слишком тугим. Если кочан мягкий, то, скорее всего, капуста испортилась.

Четвертый важный пункт — выбирайте «пекинку» по размеру. Кочан должен быть и не большим, и не маленьким. Отдавайте предпочтение пекинской капусте среднего размера, поскольку крупная будет попросту не такая сочная и вкусная.