Как выбрать вкусные и хорошие яблоки

Яблоки можно покупать в магазине круглый год. Они особенно популярны в холодное время. В Роскачестве рассказали, на что стоит обращать внимание при выборе фруктов.

В первую очередь осмотрите кожуру на предмет повреждений. Она должна быть без пятен, мягких на ощупь, и точек.

Плоды должны быть крепкими с плотной и гладкой кожурой. Мягкие и морщинистые будут невкусными.

У вкусных яблок выраженный аромат. Если запаха нет, значит, фрукт дозревал не на ветке, у него не будет вкуса. Также обращайте внимание на сорта яблок. Каждый сорт соответствует своему сезону.

Ранее NEWS.ru рассказывал, что в сезон урожая яблок самое время готовить разного вида шарлотки. Этот необычный вариант пирога с заварным кремом точно удивит гостей и не оставит никого равнодушным.

Также сообщалось, что в Советском Союзе коржики были очень популярны. Их вкус до сих пор многие помнят. Однако их можно сделать более нежными и сливочными. Вот как этого добиться.