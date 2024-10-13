Рецепт для похудения: быстрый ростбиф

Сочное и нежное мясо можно вкусно приготовить при минимуме усилий. Такой быстрый ростбиф не навредит фигуре — всего 324 ккал на 100 г.

На три порции вам понадобится килограмм говяжьей вырезки, соль и перец по вкусу.

Нагрейте духовку до максимума. Посолите и поперчите мясо со всех сторон. Уложите его на решетку или противень.

Около 15 минут выпекайте ростбиф на максимальной температуре, потом убавьте до 175 градусов и продолжайте выпекать из расчета 15 минут на килограмм мяса. Если достанете ростбиф сразу, он получится кровавым. Если вам нужна средняя прожарка, то подержите его еще 15 минут. Блюдо готово!

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