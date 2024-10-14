Рецепт синнабоны с корицей

За чашечкой согревающего кофе так и хочется отведать чего-нибудь сладенького. Мы подготовили пошаговый рецепт синнабонов с корицей. Эти ароматные булочки наполнят дом уютом и домашним теплом. Пробуйте!

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Ингредиенты

Теплое молоко — 220 мл;

Крупное яйцо комнатной температуры — 1 шт;

Сливочное масло комнатной температуры — 180 г;

Мука — 470 г;

Соль — половина чайной ложки;

Коричневый сахар — 200 г;

Дрожжи — 9 г;

Корица — 3 столовые ложки;

Сливочный сыр — 100 г;

Сахарная пудра — 100 г.

Способ приготовления

Смешайте половину муки с дрожжами и отложите эту миску. В сотейнике соедините молоко, 75 граммов масла, 60 граммов сахара и соль. На среднем огне нагревайте смесь до тех пор, пока она не станет чуть теплее температуры тела; Добавьте к муке с дрожжами яйцо и нагретое молоко, хорошо смешайте. Постепенно вводите оставшуюся муку и замесите тесто. Оно не должно липнуть к рукам. Если потребуется, добавьте еще немного муки; Готовое тесто вымешиваем 5–10 минут и убираем в большую чашу, накрыв крышкой, под плед; Через 20 минут тесто поднимется. Раскатываем его в прямоугольник примерно 45 × 50 см. Смазываем пласт теста оставшимся сливочным маслом. В отдельной тарелке смешиваем корицу и оставшийся сахар. Посыпаем этой смесью слой сливочного масла; Скатываем тесто в плотный рулет и разрезаем на части. Должно получиться 12 булочек. Складываем их в форму для выпекания, накрываем полотенцем и оставляем на 45 минут в тепле. Синнабоны с корицей должны подняться; Разогреваем духовку до 200 градусов. Выпекаем в ней булочки около 20 минут. Готовность проверяем зубочисткой; Пока синнабоны с корицей выпекаются, займемся кремом. Смешиваем сахарную пудру со сливочным сыром. Этой глазурью следует обмазать уже остывшие булочки. Приятного аппетита!

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