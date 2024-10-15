Три рецепта яблочного пирога «Три стакана»

Насыпной яблочный пирог «Три стакана» — это десерт, который покорит поклонников выпечки и по силам даже начинающим кулинарам. А еще он готовится из бюджетных, зачастую имеющихся в хозяйстве ингредиентов. Приводим подборку лучших рецептов слоеного пирога: от классики до вариантов с добавками.

Классический рецепт пирога «Три стакана»

Манная крупа — 1 ст.

Мука пшеничная — 1 ст.

Сахар белый — 1 ст.

Яблоки (крупно натертые) — 400 г

Разрыхлитель — 1 ч. л.

Масло сливочное — 400 г

В подходящей емкости смешайте сыпучие ингредиенты. Всыпьте треть получившейся массы в форму, застеленную пергаментом. Советуем использовать разъемную форму: так будет удобнее извлечь пирог. Вторым слоем всыпьте половину яблок. Посыпьте третью сухого теста, покройте второй половиной яблок, накройте остатками теста. Посыпьте маслом, измельченным на терке. Оно должно быть холодным. Поставьте в духовку, разогретую до 180 градусов, на 45 минут.

Пирог «Три стакана» с молоком

Мука пшеничная — 1 ст.

Манная крупа — 1 ст.

Сахар белый — 1 ст.

Яблоки (крупно натертые) — 5 шт.

Молоко (жирность на свое усмотрение) — 1 ст.

Разрыхлитель — 1,5 ч. л.

Масло сливочное — 30 г

Сок лимона — 1 ч. л.

Тертые фрукты сбрызните соком цитруса, чтобы они не потускнели. Смешайте сыпучие ингредиенты. Распределите треть сухого теста по дну разъемной формы для выпечки, застеленной пергаментом. Покройте половиной тертых фруктов. Выложите еще три слоя: 1/3 теста, яблоки, 1/3 теста. Молоко поставьте на огонь; когда оно разогреется, растопите в нем масло. Залейте молоком будущий десерт. Сделайте пару отверстий (деревянной палочкой или ножом), чтобы все слои пропитались в равной степени. Выпекайте 50 минут при 180 градусах.

Пирог «Три стакана» с творогом

Яблоки (крупно натертые) — 5 шт.

Манная крупа — 1 ст.

Мука пшеничная — 1 ст.

Сахар белый — 1 ст. + 3 ст. л. для творожной массы

Разрыхлитель — 2 ст. л.

Творог (по вкусу) — 300 г

Яйцо — 1 шт.

Сливочное масло — 150 г (плюс кусочек для смазывания формы)

Ванилин — по вкусу

Смешайте сыпучие продукты. Отдельно смешайте творог с сахаром и яйцом, перетрите до получения однородной консистенции. Всыпьте треть теста в разъемную форму, застеленную пергаментом и смазанную маслом. Далее всыпьте слоями: яблоки — вторую треть теста — творог — остатки теста. Распределите по поверхности пирога холодное масло, измельченное на терке. Готовьте 40 минут в духовке, разогретой до 180 градусов.

Теперь вы знаете, как приготовить нашумевший пирог «Три стакана». Помните, что точное время выпекания определяется особенностями вашей духовки.

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