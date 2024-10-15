Как запечь свеклу в фольге вкусно: 5 отличных рецептов

Если вы задумывались, как запечь свеклу в фольге в духовке, то мы собрали для вас целую подборку подобных рецептов — от простых гарниров до изысканных закусок, от диетических до очень острых. Эти блюда не только порадуют ваши вкусовые рецепторы, но и станут здоровым дополнением к вашему столу. Простой и доступный способ добавить в рацион яркие и полезные овощи.

Посмотрите эти рецепты, ниже кратко описали каждый из них:

Адски острая свекла; Очень простой рецепт свеклы в фольге в духовке; Свекла в духовке с орехами, сыром и зеленью; Котлеты с запеченной в фольге свеклой; Карпаччо из свеклы — по-настоящему изысканная закуска. «Адская» свекла в духовке: острая закуска

Этот рецепт предлагает запечь свеклу в духовке с использованием острого перца и специй. Название «адская» связано с тем, что блюдо получается очень острым, поэтому оно подойдет только тем, кто любит жгучую еду.

Свеклу очищают, посыпают острыми приправами, добавляют чеснок и веточку розмарина и запекают до готовности, завернув в фольгу. Острота придает блюду оригинальный вкус и делает его ярким акцентом на любом столе. Этот гарнир можно подавать к мясу или использовать как самостоятельное блюдо.

Простой рецепт свеклы в духовке

Запечь в фольге свеклу — это один из самых простых способов приготовить полезное блюдо с сохранением всех витаминов и натурального вкуса.

Свеклу тщательно моют, посыпают любимыми приправами, заворачивают в фольгу и отправляют в духовку на несколько часов до готовности. Этот метод позволяет овощу пропечься равномерно, оставаясь сочным и нежным. Запеченную свеклу можно использовать в салатах, подавать как гарнир или есть самостоятельно. Это идеальный рецепт для тех, кто ценит простоту и пользу в пище.

Свекла с орехами, сыром и зеленью

Запеченная в фольге свекла становится основой для более сложного блюда с добавлением орехов, сыра и зелени.

Для этого рецепта смешивают уксус, масло, мед, соль и перец для маринада. Очищают свеклу и нарезают кружками толщиной около полсантиметра, затем маринуют 10 минут. Измельчают и обжаривают орехи, моцареллу нарезают кружками. В форме для запекания слоями выкладывают свеклу и моцареллу, посыпают орехами и накрывают фольгой. Запекайте чуть менее часа, затем посыпают рубленой кинзой, сбрызгивают лимонным соком и оставляют остывать.

Это блюдо отлично сочетается с мясом и может стать самостоятельным гарниром для праздничного стола. Орехи придают блюду приятную текстуру, сыр — мягкость, а зелень освежает вкус. Легкий и полезный вариант для гурманов.

Котлеты со свеклой, запеченной в духовке

Для этого рецепта свеклу запекают в фольге, очищают от кожуры, затем измельчают и смешивают с другими ингредиентами для приготовления свекольных котлет. В рецепте используют яйца, сыр, говяжий фарш, хлебный мякиш, специи и плавленый сыр для вкусной начинки. Масса формируется в котлеты, в серединку кладется сыр. Блюдо запекается в духовке до золотистой корочки.

Котлеты из свеклы и мяса отличаются ярким вкусом, легкостью и пользой. Идеально для ужина.

Карпаччо из свеклы с сыром и орешками

Свеклу промывают, сушат и заворачивают в фольгу. Выпекают в духовке при температуре 190 градусов от 1 до 1,5 часов, пока она не станет мягкой. Готовый ингредиент очищают и нарезают тонкими кружками, заливают маринадом из уксуса с медом и оставляют в холодильнике на 4–5 часов. Сыр смешивают с кориандром и цедрой, а затем ставят в холодильник. На сервировочное блюдо выкладывают свеклу, украшают руколой и добавляют сырные шарики. Блюдо посыпают орехами.

Вот и подошла к концу наша подборка полезных рецептов со свеклой, запеченной в фольге в духовке. Испытайте какой-нибудь из этих способов у себя дома.

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