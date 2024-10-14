Подделка специй снижает качество продукции и может вызывать аллергию. Особенно часто подделываются шафран и куркума, заявил биолог Терри МакГрат, сообщает Pravda.Ru.

По словам эксперта, в шафран могут добавить как натуральные, так и синтетические красители для улучшения внешнего вида. Для проверки качества можно опустить рыльца шафрана в холодную воду. Если она начнет сразу окрашиваться, то это признак низкого качества, так как у качественной специи пигменты растворяются медленно. Однако этот тест может оказаться ненадежным, поскольку нынешние красители могут быть устойчивы к воде.

Согласно исследованиям, также в порошке куркумы нередко бывает желтый мел. В небольших количествах он почти не влияет на вкус и внешний вид, что затрудняет его обнаружение.

МакГрат рассказал, что содержащийся в меле карбонат кальция реагирует с кислотами, тем самым образуя углекислый газ. Для проверки куркумы на подлинность можно добавить ложку порошка в стакан с белым уксусом или раствором соляной кислоты. Если появятся пузыри, то это признак наличия в специи мела.

Ранее диетолог Елена Соломатина заявила, что корица помогает организму активировать передачу глюкозы в клетки и снизить уровень сахара в крови. С ее слов, специю можно употреблять во время диеты, так как она обладает антиоксидантными и противовоспалительными свойствами.

Также, уточнила врач, корица облегчает проникновение энергии в клетку и работу инсулина.