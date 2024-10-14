Терапевт назвал помогающие справиться с осенней хандрой напитки

Отвары ромашки, мяты и липы способствуют расслаблению нервной системы.

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Полезно также пить шиповник — он «богат» витамином С и эффективен при первых признаках простуды.

Потребление чая и кофе, напротив, рекомендуется сократить. Такие советы в эфире радиостанции «Говорит Москва» дала кандидат медицинских наук Юлия Чехонина.

«Одна из рекомендаций в период хандры — поменьше [пить — прим. ГМ] крепкого чая и кофе. Кофе лучше разбавлять молоком, чтобы сильно не будоражить нервную систему. И почаще вспоминать о таких традиционных напитках, как отвар шиповника, ромашки, мяты, липы, которые обладают с одной стороны тонизирующим воздействием, а с другой, например, мята, помогает ещё несколько и расслабить нервную систему или снять эмоциональное напряжение. Что касается шиповника — это чемпион по содержанию витамина С. Если вы почувствовали какие-то начальные признаки простуды, примите ударную дозу витамина С. Шиповник в этом прекрасно может помочь. Вообще все эти напитки в горячем виде прекрасно согревают и улучшают настроение».

Безалкогольный глинтвейн с натуральным виноградным соком также полезен для иммунитета, отметила Чехонина.

«Если это безалкогольный глинтвейн — пожалуйста. Там все полезные специи. Заменить красное вино виноградным соком, и тогда такой глинтвейн можно вполне себе позволить и в течение рабочего дня. Там есть польза, если это натуральный виноградный сок. Мы получим какое-то количество тех же антоцианов — биологически активных веществ, которые обладают антиоксидантным действием. Это поможет поддержать иммунные силы нашего организма».

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