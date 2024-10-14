Рецепт для похудения: подлива из курицы

Аппетитная и ароматная подлива из курицы всегда заходит на ура! Это блюдо пользуется популярностью у домочадцев, потому что готовится быстро, получается вкусно и не вредит фигуре — всего 95 ккал на 100 г.

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На четыре порции возьмите 300 г куриного филе, две луковицы, одну морковь, столовую ложку сметаны, стакан воды, 30 г растительного масла, чайную ложку пшеничной муки, соль и перец по вкусу.

Филе нарежьте кусочками и выложите в разогретое на сковороде масло. Обжарьте несколько минут до золотистой корочки.

Морковь натрите, а лук нарежьте кубиком. Добавьте к мясу, перемешайте и обжарьте все около пяти минут. Затем влейте немного воды, накройте крышкой и оставьте на небольшом огне на 20 минут. По вкусу добавьте соль и специи.

К концу приготовления разведите в стакане сметану с мукой и водой, перемешайте и добавьте к подливе. Блюдо готово!

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