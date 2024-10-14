Рецепт для похудения: кролик с луком и морковью

С этим мягким мясным гуляшом справится любая хозяйка. Блюдо не доставляет хлопот, но получается вкусным и ароматным и не вредит фигуре — всего 123 ккал на 100 г.

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Для приготовления возьмите килограмм филе кролика, две луковицы, одну морковь, 1,5 чайной ложки сухих специй, два лавровых листа, столовую ложку растительного масла, чайную ложку поваренной соли, два стакана воды.

Морковь нарежьте небольшими кусочками, некрупно нарежьте лук. Овощи выложите в сковороду, добавьте растительное масло и томите на небольшом огне в течение пяти — семи минут.

Филе кролика нарежьте кубиками. Сложите в утятницу мясо, лук, морковь, посолите, добавьте специи и лавровый лист, залейте водой и перемешайте.

Поставьте утятницу на сильный огонь и дайте закипеть, после чего убавьте огонь. Утятницу накройте крышкой и тушите около двух часов. Несколько раз поднимите крышку и перемешайте мясо с овощами. Блюдо готово!

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