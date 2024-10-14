Как отличить настоящее оливковое масло от подделки

Настоящее оливковое масло должно обладать «свежим» запахом. Вкус при этом может быть как нейтральным, так и горьковатым или острым. Об этом изданию Daily Mail рассказал биохимик Маурицио Сервили из Университета Перуджи (Италия).

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По словам эксперта, подделка оливкового масла может принимать несколько различных форм, но чаще всего встречаются два типа фальсификации. Недобросовестные производители маркируют оливковое масло низкого качества как высококачественный продукт первого отжима или смешивают его с дешевыми нейтральными маслами, такими как подсолнечное или рапсовое для увеличения объема.

Единственный способ наверняка узнать, что оливковое масло поддельное — это лабораторный анализ. Однако некачественный товар можно распознать и в домашних условиях. Необходимо налить немного масла в чистый стакан и сделать глоток так, чтобы продукт полностью покрыл язык. Настоящее оливковое масло первого отжима должно быть островатым и горьким с фруктовыми и сладкими нотками, в то время как у фальсификата вкус и аромат будут слабыми.

Тем не менее, отсутствие вкуса у масла не всегда является явным признаком подделки. Некоторые настоящие оливковые масла первого отжима могут быть пресными. Чтобы избежать обмана, Сервили рекомендует покупать масло в проверенных местах. Реже всего подделки встречаются в крупных супермаркетах. Покупая масло на рынках и даже у «местных производителей» в Италии, потребитель может получить некачественный товар, который не проходил строгие пограничные проверки.

Биохимик добавил, что на упаковках проверенных масел может быть указано имя производителя оливок, а также место и дата сбора урожая. Как правило, чем больше возможностей для отслеживания происхождения продукта предоставляется — тем выше вероятность того, что качество находится на высоком уровне.

Ранее ученые подтвердили, что оливковое масло замедляет снижение когнитивных способностей.