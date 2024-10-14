Как выбрать растворимый кофе

В этом году спрос на растворимый кофе в пакетиках среди россиян вырос на 10 процентов. Об этом сообщили в Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ). «Вечерняя Москва» разобралась, как правильно выбрать этот продукт.

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Наибольшим спросом среди россиян пользуются бюджетные сорта и смеси, которые можно встретить на прилавках крупных розничных магазинов. Все дело в том, что стоимость зернового кофе постоянно растет, поэтому многие вынуждены переходить на более дешевые альтернативы. Однако это не значит, что растворимый кофе по качеству хуже. Напротив, существует большое количество достойных продуктов. В первую очередь стоит обратить внимание на внешний вид гранул, поэтому по возможности покупайте кофе в прозрачной банке. Кофейные гранулы должны быть ровными, крепкими и иметь однородный цвет. В упаковке не должно быть порошкового осадка и раскрошенных частиц — в хорошем кофе не будет осколков зерен и иных примесей.

Внимательно изучите состав — хороший напиток, как правило, полностью состоит из арабики. Но в более бюджетные варианты добавляется робуста. Кстати, если говорить о стоимости, то сильно экономить на напитке не стоит. Нормальная цена для 100 граммов качественного напитка составляет не менее 500 рублей. Лучше покупать в крупных торговых точках или специализированных магазинах. Если вам предлагают взять подешевле на рынках или с рук — лучше пройдите мимо. Рискуете наткнуться на подделку.

Бразилия фазенда Эсмериль

Фишка этого вида — яркие алкогольные ноты и легкая примесь ягод.

Цена: 1100 рублей за 500 граммов.

Муссонный Малабар

Главная фишка этого сорта — насыщенный вкус миндаля. Также есть нотки черного хлеба, пряностей, какао и лимонно-апельсиновой кислинки.

Цена: 12 500 рублей за 500 граммов.

Суматра Керинчи

В центре вкуса — манго, земляника, киви, немного древесных нот, копченых овощей и — вишенка на торте — кашмирский чили.

Цена: 1400 рублей за 500 граммов.

Сулавеси

Яркие примеси черного перца и ванили вкупе с древесной нотой и оттенками копченой сливы добавляют напитку изюминку.

Цена: 1150 рублей за 500 граммов.

КСТАТИ

Среднестатистический россиянин выпивает около 300 чашек натурального кофе в год — это примерно 60 литров на человека. Большая часть россиян — 60 процентов — тратят на кофе до 1000 рублей в месяц. 30 процентов — более 1000, а пять процентов — около 3000 рублей.

НЕСИ ЯИЧНИЦУ, ОТМЕТИМ

14 октября празднуют День яиц. «ВМ» узнала, какие есть полезные и вредные свойства у этого продукта.

Куриное яйцо — один из самых питательных продуктов на планете. В нем содержатся полезные витамины и вещества: фосфор, цинк, фолиевая кислота, омега-3. Регулярное употребление яиц помогает поддерживать функции мозга, привести тело в тонус, снижает давление.

Для обычного человека норма употребления яиц — не более 2–3 штук. Если переборщить, то человеку без дополнительной физической нагрузки это может грозить лишним весом.

Если превысить норму в 2 раза резко, то такое может привести к атеросклерозу и различным заболеваниям сердца. Лучше постепенно вводить яйца в рацион.