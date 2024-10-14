Правильное хранение сыра – важный аспект сохранения его вкуса, аромата и текстуры. Многие любители сыра знают основные правила: держать сыр в прохладном месте, защищать от прямого воздействия воздуха и света.

Однако существует интересный метод, который может продлить свежесть вашего любимого сыра – хранение с кусочком рафинированного сахара.

Этот способ особенно эффективен для твердых и полутвердых сыров. Кусочек рафинированного сахара, помещенный рядом с сыром, помогает контролировать влажность. Сахар абсорбирует излишнюю влагу, предотвращая появление плесени и сохраняя текстуру сыра.

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Важно отметить, что сахар нужно менять каждые 2-3 дня, так как он будет впитывать влагу и может растаять.

Подробнее об этом рассказала в своем видео блогер @inga.family.