Как правильно хранить сыр в холодильнике: видео
Правильное хранение сыра – важный аспект сохранения его вкуса, аромата и текстуры. Многие любители сыра знают основные правила: держать сыр в прохладном месте, защищать от прямого воздействия воздуха и света.
Однако существует интересный метод, который может продлить свежесть вашего любимого сыра – хранение с кусочком рафинированного сахара.
Этот способ особенно эффективен для твердых и полутвердых сыров. Кусочек рафинированного сахара, помещенный рядом с сыром, помогает контролировать влажность. Сахар абсорбирует излишнюю влагу, предотвращая появление плесени и сохраняя текстуру сыра.
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Важно отметить, что сахар нужно менять каждые 2-3 дня, так как он будет впитывать влагу и может растаять.
Подробнее об этом рассказала в своем видео блогер @inga.family.