Глава Министерства сельского хозяйства посоветовала, что есть вместо хлеба

Руководитель Министерства сельского хозяйства РФ Оксана Лут приняла участие в форуме «Сделано в России».

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На пленарной сессии мероприятия глава федерального ведомства заявила, что на удивление других предпочитает заменять хлеб на другой продукт.

Оказывается, для того, чтобы насытиться, женщине достаточно съедать пастилу, которая всегда находится у нее дома.

По ее словам, пастила сама по себе напоминает хлеб по вкусовым качествам, поэтому разница почти не чувствуется.