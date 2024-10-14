Глава Министерства сельского хозяйства посоветовала, что есть вместо хлеба

Глава Министерства сельского хозяйства Оксана Лут рассказала, что есть вместо хлеба
Руководитель Министерства сельского хозяйства РФ Оксана Лут приняла участие в форуме «Сделано в России».
На пленарной сессии мероприятия глава федерального ведомства заявила, что на удивление других предпочитает заменять хлеб на другой продукт.
Оказывается, для того, чтобы насытиться, женщине достаточно съедать пастилу, которая всегда находится у нее дома.
По ее словам, пастила сама по себе напоминает хлеб по вкусовым качествам, поэтому разница почти не чувствуется.
«Пастила - это знаковый продукт, о котором должен узнать весь мир», - отметила глава ведомства.