$96.10+0.03105.49+0.38
Почта

Глава Министерства сельского хозяйства Оксана Лут рассказала, что есть вместо хлеба

Руководитель Министерства сельского хозяйства РФ Оксана Лут приняла участие в форуме «Сделано в России».

Глава Министерства сельского хозяйства посоветовала, что есть вместо хлеба
© runews24.ru

На пленарной сессии мероприятия глава федерального ведомства заявила, что на удивление других предпочитает заменять хлеб на другой продукт.

Оказывается, для того, чтобы насытиться, женщине достаточно съедать пастилу, которая всегда находится у нее дома.

По ее словам, пастила сама по себе напоминает хлеб по вкусовым качествам, поэтому разница почти не чувствуется.

«Пастила - это знаковый продукт, о котором должен узнать весь мир», - отметила глава ведомства.

Еда
Оксана Лут
Минсельхоз России